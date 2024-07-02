Απίστευτο κι όμως αληθινό! Η Britney Spears ήρθε πριν 2 μήνες για διακοπές στην Ελλάδα - και συγκεκριμένα σε κάποιο νησί των Κυκλάδων, πιθανότατα την Πάρο - και δεν την κατάλαβε κανείς!

Το γεγονός αποκάλυψε σήμερα η ίδια μέσα από τον λογαριασμό της στο Instagram, όπου ανέβασε τρεις χαρακτηριστικές εικόνες από το νησί - χωρίς όμως να αποκαλύπτει σε ποιο - και λεζάντα «φωτογραφίες που τράβηξα από ένα ταξίδι στην Ελλάδα πριν από 2 μήνες !!!».

Η πρώτη φωτογραφία δείχνει ένα παραδοσιακό καφενείο με ασβεστωμένους τοίχους και μπλε παραθυρόφυλλα, η δεύτερη ένα σοκάκι με πολύχρωμα γλάστρες και λουλούδια ενώ η τρίτη βάρκες και καϊκια σε ένα λιμανάκι.

Αλλά....

Όπως αναφέρει το Greek CityTimes, την περίοδο που η Σπίαρς ισχυρίζεται ότι βρισκόταν στην Ελλάδα, ηταν όταν φωτογραφίες της είχαν κάνει τον γύρο του Διαδικτύου, με την ίδια σε άσχημη κατάσταση, να περπατάει στον δρόμο τυλιγμένη με κουβέρτα και με αστυνομικούς να τη συνοδεύουν έξω από ξενοδοχείο στο Λος 'Αντζελες.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του TMZ, τον Μάιο η διάσημη τραγουδίστρια είχε έντονο καυγά με τον σύντροφό της, Πολ Σόλιζ (Paul Soliz), και η κατάσταση είχε βγει εκτός ορίων.

Πάντως, το θέμα είναι ότι η 42χρονη ποπ σταρ ήρθε στην Ελλάδα, καταφέρνοντας να μην την αντιληφθεί κανείς!

Πηγή: skai.gr

