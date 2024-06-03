Πριγκίπισσα Ράτζουα: Δείτε φωτογραφίες της λίγο πριν αποκτήσει το πρώτο της παιδί

Με αφορμή την επέτειο του ενός χρόνου από τον λαμπερό γάμο του πρίγκιπα-διαδόχου της Ιορδανίας Χουσεΐν Μπιν Αμπντάλα Β΄ με τη Σαουδαραβικής υπηκοότητας αρχιτέκτονα, Ράτζουα Αλ-Σάιφ, που έγινε στο παλάτι Zahran, δόθηκαν στη δημοσιότητα από τη βασιλική Χασεμιτική Αυλή δύο πορτραίτα της πριγκίπισσας λίγο πριν φέρει στη ζωή το πρώτο της παιδί.

Μέσα σε ένα υπέροχο τοπίο, η μέλλουσα βασίλισσα της χώρας πόζαρε στον φωτογραφικό φακό δείχνοντας τη φουσκωμένη κοιλίτσα της φορώντας ένα πανέμορφο κόκκινο μάξι φόρεμα Alice + Olivia με χρυσά κοσμήματα, αναφέρει το ΗΟLA.

Σε πρόσφατη συνέντευξή του στο Al Arabiya, ο πρίγκιπας Χουσεΐν είπε ότι η ζωή του «άλλαξε προς το καλύτερο» μετά τον γάμο. «Είναι μεγάλη ευλογία που βρήκα τη σύντροφο της ζωής μου. Ο γάμος με βοήθησε να γίνω πιο χαλαρός. Η Ράτζουα είναι ήρεμη, άνετη και αστεία».

Επίσης μοιράστηκε ότι είναι «πολύ ενθουσιασμένοι για τo νέο κεφάλαιο» στη ζωή τους και αποκάλυψε ότι ήδη η βασίλισσα Ράνια έχει κάνει αγορές για το πρώτο της εγγόνι.

«Η μητέρα μου έχει αρχίσει να ψωνίζει πράγματα για το μωρό εδώ και εβδομάδες», είπε χαρακτηριστικά ο διάδοχος του θρόνου. «Ελπίζω να είναι μια υπέροχη περίοδος», συμπλήρωσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

