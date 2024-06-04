Lady Gaga: Φήμες ότι η τραγουδίστρια είναι έγκυος

Η Lady Gaga πυροδότησε νέες φήμες ότι μπορεί να είναι έγκυος όταν εθεάθη να φοράει ένα εφαρμοστό μαύρο φόρεμα το βράδυ της περασμένης Παρασκευής, σύμφωνα με τη «Daily Mail».

Η 38χρονη τραγουδίστρια εμφανίστηκε με ένα τεράστιο διαμαντένιο δαχτυλίδι στο δείπνο πρόβας για τον γάμο της αδελφής της, Natali Germanotta, και με ελαφρώς φουσκωμένη κοιλίτσα. Έτσι, πολλά σκανδαλοθηρικά περιοδικά κάνουν λόγο για εγκυμοσύνη της διάσημης τραγουδίστριας.

Τους τελευταίους μήνες, η Gaga κρατά χαμηλό προφίλ, αφού ολοκλήρωσε τα γυρίσματα για την επερχόμενη ταινία της «Joker: Folie à Deux», ενώ συνεχίζει να εργάζεται για την κυκλοφορία του νέου της άλμπουμ.

Lady Gaga sparks PREGNANCY rumors as she 'displays a bump' at sister Natali Germanotta's wedding in Maine - alongside her partner Michael Polansky https://t.co/5M8cWd77Hc pic.twitter.com/qcTuw5buJ3 — Daily Mail Online (@MailOnline) June 3, 2024

Η καλλιτέχνις έκανε πρόσφατα μόνο μία δημόσια εμφάνιση, στην πρεμιέρα της συναυλιακής της ταινίας «Gaga Chromatica Ball». Η διάσημη σούπερ σταρ φόρεσε ένα λευκό σύνολο, όπου πάνω από αυτό, είχε επιλέξει ένα πλαστικό αξεσουάρ που έμοιαζε με πόρτα αυτοκινήτου. Τα μέσα γράφουν ότι η ίδια το έκανε για να κρύψει την εγκυμοσύνη της.

Η τραγουδίστρια του «Born This Way» -η οποία βγαίνει με τον φίλο της Michael Polansky από το 2019- εντοπίστηκε να φοράει ένα τεράστιο διαμαντένιο δαχτυλίδι. Τον Μάρτιο του 2023, το «RadarOnline» ανέφερε ότι η Gaga και ο Polansky, ο οποίος διευθύνει τις διάφορες φιλανθρωπικές οργανώσεις και επιχειρήσεις του συνιδρυτή του Facebook Sean Parker, είχαν χωρίσει λόγω διαφωνίας σχετικά με τον γάμο και τα παιδιά. Αν και το ζευγάρι προσπαθεί να κρατήσει τη σχέση μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, η Gaga ανέφερε στο «Hollywood Reporter» ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος είναι «ολόκληρη η ζωή της».

Πηγή: skai.gr

