Καμίλα – Κέιτ Μίντλεντον: Οι δύο κοινές θνητές που ενώθηκαν απέναντι στη «φίρμα» και έγιναν φίλες 

Μετά από χρόνια αναμονής και ανελέητων επιθέσεων από το παλάτι και τον βρετανικό Τύπο, η κοινή θνητή, αν και ευγενικής καταγωγής, Καμίλα Πάρκερ Μπόουλς παντρεύτηκε τον πρίγκιπα τότε Κάρολο στις 8 Απριλίου 2005. Η βασίλισσα Ελισάβετ είχε δώσει την πολυπόθητη άδεια αν και όταν είχε γνωρίσει την Καμίλα ως επίσημη σύντροφος του Καρόλου - καθώς αυτή μετακόμισε στο παλάτι - η Ελισάβετ φέρεται να είπε στον μεγαλύτερο γιο της: «Δεν θέλω να έχω καμία σχέση μαζί της».

Η Καμίλα ήξερε πολύ καλά τι σήμαινε να είσαι «νεοφερμένη» στην βασιλική οικογένεια και φρόντισε να βοηθήσει, όταν ήρθε η ώρα, μία άλλη κοινή θνητή που ετοιμαζόταν να κάνει βασιλικό γάμο: την Κέιτ Μίντλεντον.

Επίσης, καταλάβαινε την δύσκολη θέση της Κέιτ και τις επιθέσεις που εξαπέλυε εναντίον της ο βρετανικός σκανδαλοθηρικός Τύπος, όταν την χαρακτήριζε Waity Katie.

Σύμφωνα με την Daily Mail, το 2011 όταν η πριγκίπισσα της Ουαλίας ετοιμαζόταν να παντρευτεί τον πρίγκιπα Ουίλιαμ, η Καμίλα (που είχε πλέον τον τίτλο Δούκισσα της Κορνουάλης) πήρε την νεαρή Κέιτ υπό την προστασία της και της έμαθε πως να γίνει «γαλαζοαίματη της πρώτης γραμμής».

