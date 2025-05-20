Η Τζένιφερ Λόπεζ είχε ένα σέξι ατύχημα λόγω του φορέματός της, καθώς η καλλιτέχνιδα παρευρέθηκε στη φιλανθρωπική συναυλία «Ring Them Bells», στη Νέα Υόρκη.

Η 55χρονη τραγουδίστρια ήταν μία από τους πολλούς καλλιτέχνες που ανέβηκαν στη σκηνή του Stephen Sondheim Theatre για να γιορτάσουν τα 98α γενέθλια του τραγουδοποιού John Kander. Και εξασφάλισε ότι όλα τα βλέμματα θα ήταν στραμμένα πάνω της, καθώς έκανε την άφιξή της στον χώρο ντυμένη με ένα βαθύ ροδακινί φόρεμα με εντυπωσιακά μανίκια.

Δυστυχώς, η J.Lo. δεν φορούσε στηθόδεσμο και φάνηκε το στήθος της λίγο παραπάνω. Το σέξι φόρεμά της τραβήχτηκε στο πλάι καθώς περπατούσε, με αποτέλεσμα να αποκαλυφθεί η θηλή της.

Braless Jennifer Lopez, 55, suffers a nip slip in a plunging peach dress before swiftly changing into a high neck white gown at benefit concert https://t.co/OEnAGWolaS — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) May 20, 2025

Ωστόσο, η Λόπεζ δεν άφησε το ατύχημα να την καταβάλει, καθώς συνέχισε με αυτοπεποίθηση και λίγο μετά πήρε την απόφαση να αλλάξει φόρεμα. Το δεύτερο φόρεμά της δεν άφηνε κανένα περιθώριο… ατυχήματος. Προτίμησε αυτή τη φορά ένα λευκό φόρεμα με ψηλό λαιμό και διακοσμημένο με κοσμήματα.

Η συμμετοχή της Τζένιφερ Λόπεζ στην εκδήλωση υποδηλώνει, σύμφωνα με όσα γράφει η «Daily Mail», ότι η καλλιτέχνιδα είναι έτοιμη να βγεί ξανά ραντεβού μετά το διαζύγιό της από τον Μπεν Άφλεκ. Εν τω μεταξύ, η Τζένιφερ είναι απασχολημένη με την καριέρα της. «Θέλει αυτό το καλοκαίρι να είναι καταπληκτικό μετά από ένα δύσκολο ξεκίνημα της χρονιάς», δήλωσε στο μέσο άνθρωπος από το περιβάλλον της.

Πρώτα γυρίζει τη νέα της ταινία «Office Romance» στο Νιου Τζέρσεϊ με τον πρωταγωνιστή του Ted Lasso, Brett Goldstein. Στη συνέχεια θα εμφανιστεί στις 6 Ιουνίου 2025 στο μουσικό φεστιβάλ «World Pride», στην Ουάσινγκτον. Και ετοιμάζεται να γιορτάσει τα 56α γενέθλιά της, που πέφτουν στις 24 Ιουλίου, με στυλ και με τα δίδυμά της, Max και Emme.



