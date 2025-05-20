Ο Ντένζελ Ουάσινγκτον (Denzel Washington) επιτέθηκε σε φωτογράφο στο κόκκινο χαλί των Καννών, καθώς ο ηθοποιός έδωσε το «παρών» στην πρεμιέρα της ταινίας του «Highest 2 Lowest».

Ο 70χρονος ηθοποιός σε βίντεο που δημοσιεύτηκε σε όλα τα διεθνή μέσα φαίνεται ιδιαίτερα εκνευρισμένος, υψώνει το χέρι του στο πρόσωπο ενός φωτογράφου και την ίδια στιγμή φωνάζει προς το σημείο που στέκονταν οι φωτογράφοι για να σταματήσουν να τραβούν φωτογραφίες (δηλαδή να κάνουν τη δουλειά τους).

Το επεισόδιο ξεκίνησε, σύμφωνα με ρεπορτάζ της «Daily Mail», όταν ο Ουάσινγκτον φάνηκε να διαμαρτύρεται έντονα σε φωτογράφο επειδή τον ακούμπησε στο χέρι για να γυρίσει προς το μέρος τους καθώς περπατούσε στο κόκκινο χαλί με τον συμπρωταγωνιστή του, A$AP Rocky.

Ο φωτογράφος χαμογελούσε, ενώ ο ηθοποιός με έντονο ύφος φώναζε προς το πρόσωπό του. Ωστόσο, ο εξαγριωμένος Denzel Washington δεν σταμάτησε εκεί και από τα λόγια πέρασε στην πράξη. Απώθησε τον φωτογράφο, λέγοντάς του να σταματήσει να τραβά φωτογραφίες: «Σταμάτα, σταμάτα!», φαίνεται να λέει ο ηθοποιός, προτού αποχωρήσει από το σημείο.

Παρά την ένταση, ο ηθοποιός ήταν ευδιάθετος όταν ο σκηνοθέτης Σπάικ Λι του έδωσε τον Χρυσό Φοίνικα. Οι Κάννες άλλαξαν μέρος του προγραμματισμού τους για να εξυπηρετήσουν τον Ουάσινγκτον λόγω της παράστασής του στη Νέα Υόρκη. Παραδίδοντας το βραβείο στον Ουάσινγκτον, ο Σπάικ είπε: «Αυτός είναι ο αδελφός μου». Με τον ηθοποιό να απαντά: «Αυτό είναι η απόλυτη έκπληξη για μένα».

Denzel Washington appeared to confront a photographer during the red carpet for his film Highest 2 Lowest at the 78th annual Cannes Film Festival. pic.twitter.com/ipCeIVBlqn — E! Australia & NZ (@EOnlineAU) May 20, 2025

Το ξέσπασμα αυτό έρχεται επτά μήνες αφότου ο Ουάσινγκτον βιντεοσκοπήθηκε να τσακώνεται και πάλι με θαυμαστές του στη Νέα Υόρκη, τον Οκτώβριο του 2024.

Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός διαπληκτίστηκε με θαυμαστές του καθώς εμφανίστηκε στο Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης για μια κινηματογραφική εκδήλωση προς τιμήν του Samuel L. Jackson.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.