Η Jennifer Lopez υποφέρει για την τέχνη της… Η τραγουδίστρια του «Love Don't Cost a Thing» δημοσίευσε δύο φωτογραφίες στα Instagram Stories της, δείχνοντας ένα επώδυνο κόψιμο στη μύτη της. Σε μία άλλη φωτογραφία, η καλλιτέχνιδα φαίνεται να κρατά πάγο στο σημείο που χτύπησε.

«Έτσι... συνέβη αυτό», έγραψε στην ανάρτηση, αποκαλύπτοντας ότι το ατύχημα συνέβη κατά τη διάρκεια των προβών για τα επερχόμενα American Music Awards, τα οποία θα παρουσιάσει. «Μια εβδομάδα αργότερα και πολύ πάγο και είμαι καλά σαν καινούργια», ανέφερε η καλλιτέχνιδα.

Τα βραβεία έχουν προγραμματιστεί για τις 26 Μαΐου στο Λας Βέγκας, οπότε η μητέρα δύο παιδιών έχει κάτι λιγότερο από δύο εβδομάδες για να αναρρώσει. Η Lopez πρόκειται να επιστρέψει θριαμβευτικά στη σκηνή των AMAs, δέκα χρόνια μετά την πρώτη φορά που ήταν οικοδέσποινα, το 2015.

Σε συνέντευξή της στην «El Pais», η 55χρονη Λόπεζ μίλησε πρόσφατα για το πώς καθησύχασε τον Max και την Emme, τα 17χρονα δίδυμα που μοιράζεται με τον πρώην σύζυγό της Marc Anthony, στο αποκορύφωμα του χωρισμού της με τον Μπεν Άφλεκ. «Σας υπόσχομαι ότι αυτή είναι μια δύσκολη στιγμή, αλλά θα δείτε ότι θα βγω δυνατή και καλύτερη. Τους το υποσχέθηκα και το έκανα. Και το νιώθουν τώρα. Αυτό μου δίνει μια μεγάλη αίσθηση γαλήνης στη ζωή μου», είπε η τραγουδίστρια.

Επίσης, η Lopez θα ξεκινήσει επίσημα μια καλοκαιρινή περιοδεία, «Up All Night: Live in 2025», όπου σκοπεύει να γιορτάσει την πορεία της μετά από τόσα χρόνια στη μουσική βιομηχανία.

Πηγή: skai.gr

