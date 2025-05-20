Η Rihanna είναι έγκυος -στο τρίτο της παιδί- και βρέθηκε στις Κάννες για να στηρίξει τον σύντροφό της, A$AP Rocky, στην πρεμιέρα της ταινίας «Highest 2 Lowest».

Η 37χρονη καλλιτέχνιδα και ο 36χρονος ράπερ αποκάλυψαν ότι περιμένουν το τρίτο τους παιδί στο φετινό Met Gala. Η Rihanna - η οποία έχει ήδη 2 γιους με τον A$AP - έδειχνε ευτυχισμένη και ερωτευμένη καθώς πόζαρε στο κόκκινο χαλί των Καννών.

Η διάσημη τραγουδίστρια προτίμησε να φορέσει ένα μπλε φόρεμα με βολάν και ψηλοτάκουνες γόβες, ενώ ο σύντροφός της την αγκάλιαζε γλυκά. Ωστόσο, στις Κάννες ο καιρός, όπως φαίνεται στις φωτογραφίες, ήταν άστατος και βροχερός, γι’ αυτό και ο A$AP Rocky εμφανίζεται να την «προστατεύει» με μια ομπρέλα.

Το «Highest 2 Lowest» σκηνοθετείται από τον Spike Lee και ακολουθεί την ιστορία ενός μεγιστάνα της μουσικής που αντιμετωπίζει ένα ηθικό δίλημμα ζωής και θανάτου όταν εμπλέκεται σε μια συνωμοσία λύτρων. Πρωταγωνιστούν οι Denzel Washington, Ilfenesh Hadera, Jeffrey Wright, Ice Spice (στο κινηματογραφικό της ντεμπούτο) και A$AP.

Πηγή: skai.gr

