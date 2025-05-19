Καθώς αναπολούν τον γάμο τους πριν από επτά χρόνια, ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν έχουν ακόμη την κοινή επιθυμία τους να ζήσουν μια διαφορετική ζωή μακριά από τη βασιλική οικογένεια. Ωστόσο, φαίνεται πως δεν είναι κοινές άλλες επιθυμίες τους και δεν συμπίπτουν κάποιοι στόχοι τους.

Όπως αναφέρει δημοσίευμα της Daily Mail, κατά τη διάρκεια της σύντομης περιόδου τους στο παλάτι φαινόταν πως ήταν το τέλειο «ντουέτο». Ακόμη και κατά τη διάρκεια του «Megxit», τα πρώτα επιχειρηματικά εγχειρήματα του Χάρι και της Μέγκαν ήταν σχεδόν εξ ολοκλήρου κοινά, τα οποία περιελάμβαναν τη σύσταση του μη κερδοσκοπικού τους οργανισμού Archewell και μια προσοδοφόρα συμφωνία με το Netflix. Μάλιστα, το ζευγάρι πρωταγωνίστησε σε ένα ντοκιμαντέρ στη συγκεκριμένη πλατφόρμα.

Ωστόσο, την ώρα που το ζευγάρι γιορτάζει την έβδομη επέτειο του γάμου του, φαίνεται να υπάρχει ένα αυξανόμενο χάσμα μεταξύ τους σε σχέση με την επαγγελματική τους πορεία και τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες, καθώς και οι δύο αναλαμβάνουν περισσότερα σόλο πρότζεκτ.

Σύμφωνα με μέλος της βασιλικής οικογένειας, το ζευγάρι είναι ευτυχισμένο, αλλά οι δυο τους χωρίζουν την επαγγελματική τους ζωή.

Μιλώντας στην MailOnline, ο βασιλικός εμπειρογνώμονας Richard Fitzwilliams είπε ότι η Μέγκαν έχει φιλοδοξίες να γίνει δισεκατομμυριούχος με διάφορα πρότζεκτ της, που περιλαμβάνουν τηλεόραση και επενδύσεις σε νεοφυείς επιχειρήσεις, αλλά ο Χάρι δεν έχει την ίδια «σκληρότητα».

Γίνεται λόγος πως η σχέση τους «περιλαμβάνει αμοιβαία στοργή, αλλά οι προτεραιότητές τους διαφέρουν πολύ.»

«Στη Μέγκαν αρέσει η γκλαμουριά και είναι απολύτως αδίστακτη, όπως έδειξε τόσο ξεκάθαρα η συνέντευξη στην Όπρα. Επειδή παντρεύτηκε τον Χάρι, το brand της έχει απήχηση.», σημειώνει και προσθέτει:

«Θα ήθελε να γίνει δισεκατομμυριούχα influencer».

Ο Richard Fitzwilliams ανέφερε ότι η κατεύθυνση προς την οποία κλίνει ο Χάρι είναι το φιλανθρωπικό του έργο.

«Το Invictus σημαίνει πολλά για αυτόν, ήταν χαρά να τον βλέπω στα WellChild Awards πέρυσι. Πραγματικά απολάμβανε να είναι με τα παιδιά», είπε.

Ωστόσο, σημείωσε ότι ο Δούκας έχει κάνει «μεγάλο αριθμό λαθών». Αυτά περιλαμβάνουν τη «θυμωμένη και αγανακτισμένη μισάωρη συνέντευξή του στο BBC αφού έχασε τη δικαστική του υπόθεση σχετικά με τις αλλαγές στις ρυθμίσεις ασφαλείας και τα απομνημονεύματα του Βρετανού πρίγκιπα που έχουν τον τίτλο «Spare» όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα.

Αν και είναι συχνά συναισθηματικός, του λείπει η σκληρότητα της Μέγκαν, η οποία ήταν τόσο εμφανής στη συνέντευξη της Όπρα, πρόσθεσε ο βασιλικός εμπειρογνώμονας.

Όσο για τις ελπίδες της Μέγκαν να πετύχει τον στόχο της δισεκατομμυριούχου, ο Richard Fitzwilliams είπε ότι η δημόσια εικόνα της μπορεί να είναι προβληματική και σημειώνεται πως η φθίνουσα δημοτικότητά της στις Ηνωμένες Πολιτείες οφείλεται εν μέρει στις κατηγορίες (κατά της Μέγκαν) για εκφοβισμό αν και τις αρνείται σθεναρά.

Η Μέγκαν φαίνεται να έχει επικεντρώσει μεγάλο μέρος της ενέργειάς της στα σόλο επιχειρηματικά της έργα τα τελευταία χρόνια. Τον Μάρτιο του 2024, κυκλοφόρησε το American Riviera Orchard πριν αλλάξει το όνομα της εταιρείας σε As Ever. Τα προϊόντα διατροφής που πωλούνται από το συγκεκριμένο brand περιλαμβάνουν ποικιλία από τσάγια, βρώσιμα λουλούδια και βάζο μέλι 20 λιρών.

Η Μέγκαν έχει επίσης επενδύσει σε μια σειρά από εταιρείες, όπως το brand Clevr Blends και τη σειρά περιποίησης μαλλιών Highbrow Hippie. Έχει επίσης επενδύσει στην Ethic, η οποία εστιάζει στις βιώσιμες επενδύσεις.

Ο Χάρι και η Μέγκαν υπέγραψαν μια προσοδοφόρα συμφωνία 18 εκατομμυρίων λιρών με το Spotify το 2020. Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι φαινόταν να είναι ένα κοινό εγχείρημα, μόνο η Μέγκαν ήταν η παρουσιάστρια στην εκπομπή που παρήγαγαν.

Στη σειρά, με τίτλο Archetypes, η Μέγκαν πήρε συνεντεύξεις από διάφορες διασημότητες, από τη Serena Williams μέχρι την Paris Hilton.

Η συμφωνία «έληξε αμοιβαία» τον Ιούνιο του 2023 με πηγές να ισχυρίζονται ότι ο γίγαντας της ροής μουσικής δεν είδε αρκετό περιεχόμενο για να εγγυηθεί την πλήρη πληρωμή.

Νωρίτερα φέτος, η δούκισσα κυκλοφόρησε το Confessions of a Female Founder, το podcast στο οποίο συνομιλούσε με γυναίκες ιδιοκτήτριες επιτυχημένων επιχειρήσεων.

Η Μέγκαν έγραψε επίσης ένα παιδικό βιβλίο το 2021, το «The Bench». Το βιβλίο καταγράφει τη σχέση πατέρα και γιου μέσα από τα μάτια της μητέρας και έλαβε μικτές κριτικές.

Από την άλλη πλευρά, ο Χάρι παραμένει συγκεντρωμένος στο φιλανθρωπικό του έργο. Εξακολουθεί να ασχολείται ενεργά με το Invictus Games, καθώς και το HALO Trust - μια φιλανθρωπική οργάνωση που εργάζεται για την εξάλειψη των ναρκών ξηράς, που υποστήριζε η πριγκίπισσα Νταϊάνα.

Ο πρίγκιπας Χάρι ξεκίνησε επίσης περισσότερα νέα πρότζεκτ τα τελευταία χρόνια, συμπεριλαμβανομένης μιας εκστρατείας για τα οικολογικά ταξίδια μέσω του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Travalyst, με στόχο την ενθάρρυνση βιώσιμων ταξιδιών.

Τον Νοέμβριο του 2023 έγινε ο παγκόσμιος πρεσβευτής του Scotty's Little Soldiers - μιας φιλανθρωπικής οργάνωσης που φροντίζει παιδιά των οποίων οι γονείς πέθαναν ενώ υπηρετούσαν στις ένοπλες δυνάμεις.

Στα τηλεοπτικά τους πρότζεκτ, ο Χάρι και η Μέγκαν είχαν αρχικά ένα κοινό «μέτωπο», αλλά ακόμα τώρα φαίνεται πως κάνουν περισσότερα ξεχωριστά πρότζεκτ.

Αν και δεν ανακοινώθηκε ποτέ κάποιος επίσημος αριθμός, η συμφωνία του Χάρι και της Μέγκαν με το Netflix φέρεται να άξιζε περίπου 80 εκατομμύρια λίρες και φάνηκε το ζευγάρι να παράγει πολλές εκπομπές.

Το 2022, κυκλοφόρησε η πρώτη σειρά του Netflix για τους Σάσεξ με το όνομα Χάρι και Μέγκαν το οποίο έλαβε μικτές κριτικές.

Το ζευγάρι ήταν επίσης παραγωγοί στη σειρά ντοκιμαντέρ Polo. Το 2023, η Μέγκαν δεν συμμετείχε ως παραγωγός στη σειρά Heart of Invictus όπως έκανε ο πρίγκιπας Χάρι, αν και εμφανίστηκαν μαζί κατά τη διάρκεια της εκπομπής.

Το πρώτο μεγάλο σόλο τηλεοπτικό πρότζεκτ της Μέγκαν ήταν το lifestyle της πρόγραμμα με τίτλο ''With Love Meghan'', στο οποίο η ίδια με αρκετούς διάσημους καλεσμένους μαγείρευε και δημιουργούσε προϊόντα για το σπίτι. Ο Χάρι απουσίαζε σχεδόν εξ ολοκλήρου από τη σειρά, εκτός από μια πολύ σύντομη εμφάνιση στο τελευταίο επεισόδιο. Πηγή από την εκπομπή ανέφερε ότι ούτε ο Χάρι, ούτε τα παιδιά τους θα εμφανιστούν στην επόμενη σεζόν της εκπομπής σύμφωνα με την Daily Mail.

Πηγή: skai.gr

