Ο Τζόνι Ντεπ θεωρεί ότι η ζωή του έχει μετατραπεί σε σαπουνόπερα τα τελευταία χρόνια κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου για το τελευταίο του σκηνοθετικό εγχείρημα.

Ο Αμερικανός ηθοποιός σκηνοθέτησε την ταινία «Modì», δραματοποίηση της ζωής του Ιταλού καλλιτέχνη Αμεντέο Μοντιλιάνι, στην οποία πρωταγωνιστούν οι Ρικάρντο Σκαρμπάτσο και Στίβεν Γκράχαμ. Η παγκόσμια πρεμιέρα της ταινίας πραγματοποιήθηκε χθες στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σαμ Σεμπάστιαν και θα αρχίσει να προβάλλεται στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 5 Δεκεμβρίου.

Σύμφωνα με τον παραγωγό Στίβεν Ντόιτερς, ο Τζόνι Ντεπ εξέφραζε πάντα την ευγνωμοσύνη του για την πρόσκληση να συμμετάσχει στο έργο, ειδικά στον απόηχο των δικαστικών μαχών του με την Άμπερ Χερντ.

Σε συνέντευξη Τύπου, ο Τζόνι Ντεπ ρωτήθηκε πώς συγκρίνονται οι δικές του εμπειρίες με εκείνες του πρωταγωνιστή.

Johnny Depp Says His Life Turned ‘Into a Soap Opera’ as He Debuts First Directorial Effort in 27 Years: It Was ‘Televised, in Fact’ https://t.co/OwBR6T0rB2 — Variety (@Variety) September 24, 2024

«Σίγουρα, μπορούμε να πούμε ότι έχω περάσει από πολλά εδώ κι εκεί, αλλά είμαι εντάξει» είπε προτού αναφερθεί στα νομικά του προβλήματα. «Νομίζω ότι όλοι έχουμε περάσει πολλά πράγματα, τελικά… Ίσως η δική σας ζωή να μην μετατράπηκε σε σαπουνόπερα, στην πραγματικότητα τηλεοπτική, αλλά όλοι βιώνουμε και περνάμε δύσκολα» σημείωσε.

«Η εμπειρία μου επέτρεψε να μπορώ πραγματικά να δω και να βιώσω… να είμαι βασικά ένα γιγάντιο νήπιο, όπως είμαι, και να καταλάβω ότι όταν κάνεις μια ταινία τουλάχιστον, πρέπει να είσαι διασκεδαστικός» συμπλήρωσε.

Στη συνέχεια ρωτήθηκε αν θα σκηνοθετούσε ξανά. «Δεν θα το ξανακάνω ποτέ. Ποτέ ξανά», δήλωσε με σιγουριά αλλά πρόσθεσε: «Μπορεί. Συγνώμη. Zητώ συγγνώμη. Μπορεί» ανέφερε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

