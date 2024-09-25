Η αγαπημένη ηθοποιός Kate Winslet αποκάλυψε ένα ενδιαφέρον γεγονός σχετικά με την περιβόητη σκηνή με την πόρτα στην ταινία «Τιτανικός».

Μιλώντας κατά τη διάρκεια συνέντευξής της σε μια προβολή της ταινίας της «Lee» στη Νέα Υόρκη, τη Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου, η περίφημη στιγμή της πόρτας στην ταινία του 1997 ήρθε για άλλη μια φορά στο προσκήνιο.

Εδώ και χρόνια γίνεται συζήτηση για το αν ο Leonardo DiCaprio θα μπορούσε να χωρέσει στο κομμάτι ξύλου, στο οποίο βρίσκεται επάνω η Kate Winslet, μετά τη βύθιση του πλοίου.

Η 48χρονη Winslet αποκάλυψε ότι το νερό δεν ήταν ούτε κατά διάνοια τόσο βαθύ όσο φαινόταν στην οθόνη, προσθέτοντας ότι ήταν πολύ απλό για εκείνη να μπαίνει και να βγαίνει από τη δεξαμενή για να πάει στην τουαλέτα κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων.

Kate Winslet Shares Surprising New Detail About Famous 'Titanic' Door Scene | Z100 New York https://t.co/xaHpFWUz33 pic.twitter.com/RNGngoNjZA — Z100 New York (@Z100NewYork) September 25, 2024

Αφού παραδέχτηκε ότι ο Leonardo DiCaprio, μάλλον, έχει «πάθει μετατραυματικό στρες» από τις τόσες πολλές φορές που τον ρώτησαν για τη «viral» στιγμή, η ηθοποιός είπε για τα γυρίσματα της σκηνής: «Λοιπόν, αυτό ήταν ένα αρκετά αμήχανο σκηνικό, γιατί το νερό ήταν στο ύψος της μέσης εκείνη τη στιγμή.

Οπότε, πρώτα απ’ όλα, ρωτούσα συχνά: ''Μπορώ να πάω τουαλέτα;''. Και μετά σηκώνομαι, κατεβαίνω από την πόρτα, περπατάω μέχρι την άκρη της δεξαμενής, περίπου 20 μέτρα μακριά, και πρέπει κυριολεκτικά να σκαρφαλώσω και να έρθω και να ξανακατέβω στην πόρτα. Ήταν τρομερό», πρόσθεσε η ηθοποιός.

«Ο Leo φοβάμαι να πω ότι ήταν γονατιστός. Δεν θα έπρεπε να το πω έτσι κι αλλιώς, ο James Cameron θα μου τηλεφωνήσει», αστειεύτηκε η Winslet για το ενδεχόμενο να δεχτεί μια επίπληξη από τον σκηνοθέτη, επειδή αποκάλυψε τα μυστικά της ταινίας.

«Στην πραγματικότητα, έμπαινε μέσα σε μια δεξαμενή. Οπότε υπήρχε συνεχής ροή του νερού και μπορούσες να ακούσεις τον ήχο του», πρόσθεσε η ίδια.

Τέλος, η Kate Winslet αποκάλυψε ότι είδε πρώτη φορά τον «Τιτανικό», την ταινία που την έκανε παγκοσμίως γνωστή, μπαίνοντας κρυφά σε έναν κινηματογράφο με φίλους της.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.