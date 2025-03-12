Ο σύντροφος της Jennifer Garner, John Miller, έδωσε τελεσίγραφο στην ηθοποιό μετά τις φωτογραφίες που εμφανίστηκαν πρόσφατα με εκείνη και τον πρώην σύζυγό της, Ben Affleck, να αγκαλιάζονται και να φιλιούνται.

Παρά το γεγονός ότι παρέμενε πάντα υποστηρικτικός απέναντί της, αυτή τη φορά ο John Miller, ο οποίος εργάζεται ως διευθύνων σύμβουλος της CaliBurger, αισθάνεται ότι η σταρ του «Gone Girl» ξεπέρασε τα όρια.

«Ο Τζον ξέρει ότι δεν τρέχει τίποτα μεταξύ της Τζεν και του Μπεν, αλλά πιστεύει ότι αυτές οι φωτογραφίες δεν είναι καλή εικόνα και αισθάνεται ότι η ηθοποιός δεν σέβεται τη σχέση τους», ανέφερε άνθρωπος, ο οποίος μίλησε στο «Page Six».

Αφού το πρώην ζευγάρι πυροδότησε φήμες επανασύνδεσής του στο πάρτι γενεθλίων του γιου τους, Samuel, στο paintball την περασμένη εβδομάδα, μια πηγή δήλωσε στο μέσο ότι ο Miller «έδωσε στην Jen ένα τελεσίγραφο - δεν θέλει να ξαναδεί κάτι τέτοιο ή δεν έχει άλλη επιλογή από το να φύγει».

Σύμφωνα με το μέσο, ο Miller δεν ήταν ενθουσιασμένος που οι πρώην περνούσαν περισσότερο χρόνο μαζί μετά τον χωρισμό του Άφλεκ από την Jennifer Lopez πέρυσι. Η Γκάρνερ και ο Μίλερ άρχισαν να βγαίνουν μετά την οριστικοποίηση του διαζυγίου της από τον Άφλεκ, με τον οποίο μοιράζεται τα τρία της παιδιά, τη Βάιολετ, 19 ετών, τον Φιν, 16 ετών, και τον Σάμιουελ, 13 ετών.

Το ζευγάρι, που χώρισε για λίγο το 2020, κατάφερε να κρατήσει τη σχέση του -σε μεγάλο βαθμό- μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Ο Affleck και η Garner παντρεύτηκαν το 2005 και ανακοίνωσαν ότι χωρίζουν το 2015. Οριστικοποίησαν το διαζύγιό τους τρία χρόνια αργότερα.



Πηγή: skai.gr

