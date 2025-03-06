Είναι ξανά ζευγάρι η Jennifer Garner με τον Ben Affleck; Σύμφωνα με το «Page Six» όχι. Όπως γράφει το μέσο, η Jennifer Garner δεν ενδιαφέρεται να αναθερμάνει τη σχέση της με τον πρώην σύζυγό της, Ben Affleck.

Παρά το γεγονός ότι ο Affleck είναι «ανοιχτός» στην ιδέα, μια πηγή ανέφερε στο μέσο ότι τα συναισθήματα δεν είναι αμοιβαία. Η ηθοποιός, η οποία βγαίνει με τον John Miller από το 2018, είναι ευτυχισμένη με τον φίλο της. «Η Τζεν έχει μια υπέροχη σχέση συν-γονεϊκής σχέσης με τον Μπεν και εκεί είναι που βρίσκονται τα πράγματα από την πλευρά της αυτή τη στιγμή», ανέφερε η πηγή.

Jennifer Garner not interested in rekindling Ben Affleck romance despite actor’s wishes: ‘The feeling is not mutual’ https://t.co/rBnh1QVEL4 pic.twitter.com/8m2LJqWXkN — Page Six (@PageSix) March 5, 2025

Αν και ο Άφλεκ θα ήθελε να έχει μια δεύτερη ευκαιρία με τη μητέρα των παιδιών του, η Jennifer Garner δεν φαίνεται -σε αυτή τη φάση- διατεθειμένη να «θυσιάσει» τη σχέση της. «Ο Μπεν μόλις βγήκε από έναν γάμο και οριστικοποίησε το διαζύγιό του από την Τζένιφερ Λόπεζ. Είναι απασχολημένος με τη δουλειά του. Επιπλέον, ο Μπεν σέβεται τη σχέση της Τζεν με τον Τζον και δεν θα έμπαινε ποτέ ανάμεσά τους», πρόσθεσε ο ίδιος άνθρωπος.

Το πρώην ζευγάρι, το οποίο ήταν παντρεμένο από το 2005 έως το 2015, εντοπίστηκε να αγκαλιάζεται και να φιλιέται την περασμένη Κυριακή καθώς γιόρταζαν τα 13α γενέθλια του γιου τους, Samuel. Ο πρωταγωνιστής του «Gone Girl», 52 ετών, εθεάθη να αγκαλιάζει στοργικά την, επίσης, 52χρονη ηθοποιό καθώς έπαιζαν paintball. Είναι δεδομένο ότι οι Jennifer Garner και Ben Affleck έχουν έρθει πιο κοντά μετά το διαζύγιό τους. Το μέλλον θα δείξει αν θα τους δούμε και πάλι μαζί…

