Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ ταξίδεψε στο Μαρόκο για την καμπάνια γυαλιών ηλίου, χωρίς αυτή τη φορά να βγάλει τα ρούχα του αλλά κατορθώνοντας να αποδείξει πως αν και 49 χρόνων, οι κοιλιακοί του είναι στη... θέση τους

O Μπέκαμ απέδειξε ότι μπορεί να ανεβάσει παλμούς ακόμα και ντυμένος. Αυτή τη φορά πόζαρε για μια νέα καμπάνια για την προώθηση της ομώνυμης συλλογής γυαλιών ηλίου.

Η προηγούμενη καμπάνια του, λόγω του προϊόντος θεωρήθηκε αισθησιακή και άκρως προκλητική, δεδομένου ότι διαφήμιζε αντρικά εσώρουχα ακριβής εταιρείας.

Για τις ανάγκες της καμπάνιας ο 49χρονος Μπέκαμ πέταξε στο Μαρακές του Μαρόκου για τη φωτογράφιση γυαλιών ηλίου.

Σε μια εντυπωσιακή λήψη, άφησε το χακί πουκάμισό του ξεκούμπωτο ενώ σε ένα άλλο στιγμιότυπο απολαμβάνει ξυπόλητος ένα παραδοσιακό τσάι μέντας.

Λίγο πριν κλείσει τα 50, ο πατέρας των 4 παιδιών δείχνει ότι βρίσκεται σε κορυφαία φόρμα.

Η προηγούμενη διαφήμιση, κυκλοφόρησε από τον ίδιο όταν δημοσίευσε βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που τον έδειχνε να βγαίνει από μια κλασική Aston DB5 με ένα μαύρο κοστούμι.

Στη συνέχεια, ο θρύλος του ποδοσφαίρου βγάζει το κοστούμι, τη γραβάτα του και τη φανέλα του.

Καθώς ο 49χρονος Ντέιβιντ άρχισε να απογυμνώνεται, μια ομάδα ανθρώπων σε ένα πάρτι στο απέναντι κτίριο τον παρακολουθεί..

Φορώντας μόνο ένα ζευγάρι μπόξερ BOSS, ο Ντέιβιντ χαλαρώνει στο διαμέρισμά του, παίζοντας μπιλιάρδο και κάνοντας pull ups σε μια μπάρα - με εντυπωσιακά αποτελέσματα.

Δείτε το βίντεο της διαφήμισης εσωρούχων που μοίρασε εγκεφαλικά:

Πηγή: skai.gr

