Ο θρυλικός Gene Simmons των KISS, προσφέρει μια μοναδική εμπειρία στους θαυμαστές του να γίνουν προσωπικοί του βοηθοί για μια μέρα, με την προϋπόθεση να πληρώσουν πάνω από 12.495 δολάρια.

Με την ονομασία «The Ultimate Gene Simmons Experience», το πακέτο επιτρέπει σε έναν τυχερό θαυμαστή να είναι ο «Personal Assistant & Band Roadie» του για κάθε ημερομηνία εμφάνισης στην επερχόμενη περιοδεία του με το Gene Simmons Band.

«Θα συναντηθείτε με τα μέλη του συγκροτήματος του Gene νωρίς το πρωί (είτε στο ξενοδοχείο του είτε σε καθορισμένη τοποθεσία) για να δείτε το πρόγραμμα της ημέρας του συγκροτήματος», αναφέρει ο επίσημος ιστότοπος του συγκροτήματος, το οποίο αποτελείται επίσης από τον ντράμερ Brian Tichy και τους κιθαρίστες Jason Walker και Brent Woods.

Οι επιλεγμένοι νικητές που θα ζήσουν την εμπειρία, θα είναι μέλη του Gene Simmons Band Team Crew «για όλη την ημέρα» και θα τους χαριστεί μία μπλούζα μέλους, καπέλο και πάσο VIP.

Ο Simmons, 75 ετών, θα συνοδεύσει, επίσης, τον συμμετέχοντα που πληρώνει για ένα γεύμα, είτε στο ξενοδοχείο είτε στα παρασκήνια της παράστασης. Ωστόσο, υπάρχει επίσης πραγματική δουλειά που πρέπει να γίνει καθώς ο θαυμαστής «θα φτάσει και θα φορτώσει στον χώρο με το Band» και «θα βοηθήσει το συγκρότημα να οργανωθεί για το σόου».

Επιπλέον, οι συμμετέχοντες θα μπορούν να κάνουν παρέα στα παρασκήνια, να καθίσουν στο sound check και ακόμη και να συνοδεύσουν στον Simmons στη σκηνή κατά τη διάρκεια της παράστασης στην επιλεγμένη πόλη τους, σύμφωνα με πληροφορίες από τον ιστότοπο.

Τέλος, στους νικητές θα δοθεί ένα υπογεγραμμένο set list καθώς και ένα υπογεγραμμένο μπάσο που χρησιμοποίησε ο Simmons στις πολλές πρόβες των KISS.

Θα τους επιτρέπεται να τραβούν φωτογραφίες καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, μπορούν να φέρουν έναν καλεσμένο να τους συνοδεύσει και μπορούν επίσης να φέρουν τέσσερα αντικείμενα για τον Simmons, προκειμένου να χαρίσει την υπογραφή του (εξαιρουμένων των οργάνων και των μελών του σώματος).

Μόνο ένα «Ultimate Gene Simmons Experience» θα πωλείται ανά παράσταση για την περιοδεία, η οποία ξεκινά στις 3 Απριλίου στο Anaheim της Καλιφόρνια.

Οι θαυμαστές που δεν επιλεγούν για το πολυπόθητο πακέτο μπορούν να πληρώσουν $6.500 έως $12.500 για να συναντήσουν τον θρύλο του rock 'n' roll, να λάβουν αυτόγραφα, να ποζάρουν για φωτογράφιση και να πάρουν μαζί τους τρεις καλεσμένους για τη βόλτα - δεν απαιτείται σκληρή δουλειά.

«Θα διαπιστώσετε ότι ο Gene Simmons είναι πολύ προσγειωμένος, αστείος και γνώστης σχεδόν κάθε θέματος», αναφέρει ο ιστότοπος.

Ο τραγουδιστής του «God of Thunder» περιοδεύει με τους Gene Simmons Band από τότε που αποσύρθηκε από τους KISS το 2023 μετά την παγκόσμια περιοδεία τους στο End of the Road.

«Δεν έχω κανένα παράπονο. Ό,τι ήθελα, μπορούσα, έπρεπε, ήμουν εκεί και το έκανα», είπε ο Simmons αποκλειστικά στο Page Six τον Ιούνιο του 2024, σημειώνοντας ότι είναι ακόμα κοντά με τα πρώην μέλη του συγκροτήματος Paul Stanley, Tommy Thayer και Eric Singer.

«Προφανώς είμαστε σε επικοινωνία, μέσω email και γραπτών μηνυμάτων και όλα αυτά. Κάθε δεύτερη μέρα στέλνουμε μηνύματα και μιλάμε ο ένας στον άλλο».

Στα προηγούμενα μέλη των KISS περιλαμβάνονταν οι Peter Criss και Ace Frehley, οι οποίοι σχημάτισαν το συγκρότημα με τους Simmons και Stanley το 1973.

