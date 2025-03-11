Τα 4 ζώδια που μπορούν να σε φέρουν στο αμήν σε χρόνο dt!

Σου κάνουν τα νεύρα κρόσσια με περισσή ευκολία και χωρίς καν να προσπαθήσουν πολύ. Όπου πάνε σέρνουν και έναν εκνευρισμό εξαιτίας κάποιων χαρακτηριστικών τους που τα κάνει εκνευριστικά. Αυτά τα 4 ζώδια μπορούν να σε φέρουν το αμήν μέχρι να πεις... κύμινο!

Σκορπιός

Μυστικοπαθής, ανυπάκουος, ειρωνικός, έχει... καρφιά στον ποπό του και προκαλεί άνετα εκνευρισμό στους άλλους ειδικά στον χώρο εργασίας. Η έντονη ανάγκη του για έλεγχο και η δυσκολία του να αφήσει τα πράγματα να εξελιχθούν φυσικά ή να δεχτεί τις αλλαγές μπορεί να σπάσει τα νεύρα των άλλων. Στη σχέση του η τάσει να είναι πολύ κτητικός και ζηλιάρης και να θέλει να περνάει πάντα το δικό του μπορεί να προκαλέσει εντάσεις και συγκρούσεις.

Δίδυμοι

Άλλος το πρωί άλλος το βράδυ. Αυτό φτάνει για να σου κάνει τα νεύρα κρόσσια. Εκεί που τον βλέπεις γλυκούλη και μελιστάλαχτο εκεί τον πιάνουν οι υστερίες και τα νεύρα του και «πετάει» λόγια τα οποία δεν μπορείς εύκολα να συγχωρέσεις! Επιπλέον οι Δίδυμοι έχουν την τάση να μιλούν ακατάπαυστα τις λάθος στιγμές για να αποπροσανατολίσουν τη συζήτηση αλλά φυσικά δεν έχουν καμία διάθεση να ακούσουν αυτό που τους λες! Εγωκεντρικοί, απόλυτοι, στριμμένοι για να μην χρειαστεί να παραδεχτούν ότι έχουν άδικο, οι Δίδυμοι μπορούν να σε στείλουν στον γιατρό για χάπια πίεσης!

Παρθένος

Δεν είναι καλό πράγμα για τους γύρω του η εμμονή, η μόνιμη γκρίνια και η τελειομανία που έχει ένας Παρθένος, που τρώγεται με τα ρούχα του και βρίσκει παντού δυσκολίες και στραβά. Το υπερβολικό του άγχος που προέρχεται από την τελειομανία του μπορεί να στείλει αδιάβαστο και τον πιο ψύχραιμο ενώ καλύτερα να μην πέσεις στα νύχια του με την κριτική του γιατί θα χρειαστείς ψυχοθεραπεία.

Κριός

Η φιλοδοξία του να είναι πάντα πρώτος όταν δεν την ελέγχει είναι ένας λόγος να βγάλει τον άλλον από τα ρούχα του καθώς γίνεται πιεστικός και απαιτητικός χωρίς να σκέφτεται λογικά. Η έλλειψη υπομονής επίσης μπορεί να διαταράξει τη δική σου και να σε φέρει σε σημείο παράκρουσης ειδικά όταν αρνείται να σε ακούσει και δεν δέχεται την άποψή σου.

