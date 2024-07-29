Jessica Alba: Υποστήριξε δημόσια Kamala Harris, έκλεισε τα σχόλια και ήρθε Ελλάδα για κρουαζιέρα

Δημόσια και ανοιχτά υπηστήριξε την υποψηφιότητα της Kamala Harriς για την Προεδρία της Αμερικής η διάσημη ηθοποιός Jessica Alba και δεν προλάβαινε να μετράει υβριστικά σχόλια από παντού. Η επίθεση που δε΄χτηκε ήταν τόσο σφοδρή που αναγκάστηκε να κλείσει τα σχόλια στη συγκεκριμένη ανάρτηση για να γλιτώσει έστω και λίγο.

Και έξι μέρες μετά εμφανίστηκε μαυρισμένη και χαλαρή να χορεύει έχοντας πίσω της έναν πέτρινο τοίχο με τους περισσότερους να αναγνωρίζουν σε αυτό που έβλεπαν πως η Jessica Alba είναι Ελλάδα. Και δεν είχαν άδικο τελικά.

Η διάσημη σταρ κάνει κρουαζιέρα με την οικογένειά της στο Αιγαίο και φυσικά πέρασε και από τη Μύκονο επειλέγοντας να επισκεφθεί το Νότιο μέρος του νησιού. Όπως έγινε γνωστό έχει νοικιάσει για αυτές τις διακοπές της τη θαλαμηγό Zeus -την ίδια που είχε νοικιάσει και ο δισεκατομμυριούχος Elon Musκ στην επίσκεψή του στη Μύκονο.

Η κάμερα του Mykonos Live TV απαθανάτισε την 43χρονη σταρ κατά την άφιξη και την αποβίβασή της στον Ορνό. Προκειμένου να περάσει απαρατήρητη πριν επιβιβαστεί στο tender που θα την μετέφερε στην στεριά τύλιξε ένα φούξια μαντήλι στο κεφάλι της ενώ για να αποφύγει τους φωτογράφους αποβιβάστηκε από διαφορετικό μώλο από αυτόν που χρησιμοποιούν συνήθως τα tender των θαλαμηγών.

