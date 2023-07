Jay Z: Μετά το coming out, η μητέρα του παντρεύεται την εκλεκτή της καρδιά της

Η μητέρα του Jay-Z Gloria Carter από το 2017 που έκανε το coming out της, είναι πολύ ανοικτή με την σεξουαλικότητά της και o γιός της είναι ακόμη πιο υποστηρικτικός καθώς ενδεικτικά της έγραψε μέχρι κι ένα τραγούδι με το όνομα «Smile», για αυτό.

Η ίδια ενώθηκε με τα δεσμά του γάμου με την επί χρόνια σύντροφό της, Roxanne Wilshire, σε μια γαμήλια τελετή την Κυριακή 2 Ιουλίου στο Tribeca 360° στο Μανχάταν, με πολλούς διάσημους, όπως η Kelly Rowland, ο Tyler Perry, η παρουσιάστρια του Good Morning America Robin Roberts και η μητέρα της Beyoncé, Tina Knowles, να δίνουν «το παρών».

Να σημειώσουμε πως το τραγούδι που είχε γράψει ο καλλιτέχνης για την μητέρα του έλεγε: «η μαμά είχε τέσσερα παιδιά, αλλά είναι λεσβία/ έπρεπε να προσποιηθεί τόσο πολύ / έπρεπε να κρυφτεί στην ντουλάπα/ έκλαψες με δάκρυα χαράς όταν ερωτεύτηκες / δεν έχει σημασία για μένα αν είναι αυτός ή αυτή / θέλω απλώς να σε δω να χαμογελάς μέσα σε όλο το μίσος».

