Αν το πάρτι των γενεθλίων κάποιου είναι προάγγελος της χρονιάς που έπεται, τότε δύσκολα προβλέπονται τα πράγματα για τον Τζέιμι Φοξ. Ο διάσημος ηθοποιός είχε γενέθλια κι ενώ γιόρταζε με τους φίλους του τον ερχομό του στον κόσμο ξέσπασε καυγάς, ο οποίος όμως του προκάλεσε τραύματα.

Το περιστατικό συνέβη σε εστιατόριο στο Μπέρβελι Χιλς όπου ο Τζέιμι Φοξ γιόρταζε τα 57α γενέθλιά του. Κάποιος που βρισκόταν σε άλλο τραπέζι φέρεται να πέταξε ένα ποτήρι που βρήκε τον Φοξ στο στόμα. Δέχτηκε τις πρώτες βοήθειες και του έγιναν ράμματα.

Η αστυνομία ανέφερε ότι υπήρξε συμπλοκή ανάμεσα στους θαμώνες σε δύο τραπέζια, αλλά διέψευσε ότι κάποιος τράβηξε όπλο. Δεν είναι σαφές αν έγιναν συλλήψεις για το περιστατικό ούτε τα αίτια της συμπλοκής. Πάντως από την πλευρά του Φοξ λένε ότι η υπόθεση «είναι στα χέρια του νόμου».

Αξίζει να σημειωθεί ότι πρόσφατα ο Φοξ αποκάλυψε τι πραγματικά συνέβη με την περιπέτεια της υγείας του. Βγαίνοντας στη σκηνή στο νέο κωμικό σόου του Netflix «What Had Happened Was» και διακηρύσσοντας «Γύρισα!», καθώς χόρευε και ξεσήκωνε το κοινό, ο ηθοποιός είπε ότι η ζωή του σώθηκε μόλις 400 μέτρα από το θέατρο της Ατλάντα, στο νοσοκομείο Piedmont.

Ο βραβευμένος με Όσκαρ και Grammy ηθοποιός είπε για τη «μυστηριώδη ασθένειά» του: «Σε παρακαλώ, Κύριε, άφησέ με να το ξεπεράσω αυτό. Στις 11 Απριλίου, είχα έναν άσχημο πονοκέφαλο και ζήτησα από τον φίλο μου ασπιρίνη. Συνειδητοποίησα γρήγορα ότι όταν βιώνεις ένα επείγον ιατρικό περιστατικό, οι φίλοι σου δεν ξέρουν τι στο διάολο να κάνουν», αστειεύτηκε ο Φοξ. Είπε ότι πριν καν προλάβει να πάρει την ασπιρίνη, έχασε τις αισθήσεις του και παρέμεινε αναίσθητος για εβδομάδες. Ο ηθοποιός είχε εγκεφαλική αιμορραγία που οδήγησε σε εγκεφαλικό επεισόδιο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.