Διαβάστε από τον Κώστα Λεφάκη πώς θα κυλήσουν οι επόμενες ημέρες για καθένα από τα 12 ζώδια.

Κριός

Το μεσοδιάστημα του φετινού Δεκεμβρίου είναι κατάλληλο για να σκεφτείτε τα μελλοντικά σας σχέδια, τις οικονομικές εκκρεμότητες που άφησε αυτή η χρονιά, αλλά και τα επαγγελματικά σας ρίσκα. Ελάτε σε επαφή με τα κατάλληλα σε αυτά τα θέματα άτομα και βρείτε μαζί τους τον τρόπο που θα χειριστείτε τα θέματα αυτά. Σε ότι αφορά την αισθηματική σας ζωή πολλές οι επαφές σας και ίσως και μέσα από τον εργασιακό σας χώρο να ανακαλύψετε τον μελλοντικό σας σύντροφο.

Ταύρος

Την περίοδο αυτή πολλές θα είναι οι κοινωνικές σας επαφές και μετακινήσεις αν και οι περισσότερες θα αφορούν την προώθηση της καριέρας σας. Ιδιαίτερα μετά τα μέσα της εβδομάδας φαίνεται να ευνοούνται κάθε είδους επαφές με άτομα που στο μέλλον θα σας φανούν χρήσιμα για την προβολή σας. Στα αισθηματικά σας η όποια φόρτιση θα έχει να κάνει καθαρά και μόνο με εσάς, αφού οι επιλογές που κάνετε δεν φαίνεται να είναι και οι καλύτερες.

Δίδυμοι

Η περίοδος αυτή λίγο πριν εκπνεύσει η χρονιά, θα είναι έντονη κοινωνικά, θα έχει πολλή δουλειά, ενώ δεν θα λείψουν οι πιέσεις τρίτων και οι εντάσεις της καθημερινότητας. Τα οικονομικά σας θα είναι σε ανοδική πορεία και αυτό είναι κάτι -που ειδικά σε εσάς- βοηθά στο να αντιμετωπίσετε τις οποίες αντιξοότητες σας τύχουν. Αισθηματικά τίποτα το συνταρακτικό δεν συμβαίνει όμως καλό θα είναι να σκεφτείτε καλά πριν πάρετε την όποια σας απόφαση.

Καρκίνος

Όσοι από εσάς αποφασίσετε να αλλάξετε αντικείμενο ή χώρο εργασίας συζητήσετε το με κάποιον αρμόδιο και βάλτε σε εφαρμογή τα σχέδια σας. Άλλοι πάλι θα στοχεύσετε σε ανανέωση του κοινωνικού και φιλικού σας κύκλου μια που νιώθετε ότι έφτασε το διάστημα που οι αλλαγές αυτές είναι κάτι που το χρειαζόσαστε ώστε να πλεύσετε προς άλλη κατεύθυνση. Στα οικονομικά σας το τοπίο φαίνεται να είναι καλύτερο τώρα. Ωστόσο, μην επαναπαύεστε και αποφύγετε γιορτινές σπατάλες.

Λέων

Σε αυτό που θα πρέπει να έχετε στραμμένη την προσοχή σας την εβδομάδα αυτή, είναι σε ότι έχει να κάνει με συμφωνίες, συμβόλαια και την εγκυρότητα των ατόμων που σας τα προτείνουν. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες ευνοείστε ιδιαίτερα και με σωστές κινήσεις μπορείτε να πετύχετε άνοδο των εσόδων σας η να κλείσετε συμφέρουσες συμφωνίες. Αδράξετε την ευκαιρία μιας αισθηματικής σχέσης και μην φοβάστε το άγνωστο τόσο πολύ. Προγραμματίστε τώρα τυχόν γιορτινές μετακινήσεις.

Παρθένος

Καλό το μεσοδιάστημα του φετινού Δεκεμβρίου για να τακτοποιήσετε τα οικονομικά σας θέματα και ειδικά αυτά που σχετίζονται με φιλικά η συγγενικά σας άτομα. Επίσης την εβδομάδα αυτή εκμεταλλευτείτε το χάρισμα της επικοινωνίας σας και αδράξτε κάθε ευκαιρία που σας δοθεί ώστε να δραστηριοποιηθείτε τόσο στον επαγγελματικό σας τομέα αλλά και σε αυτό που κάνετε καλύτερα και έχει να κάνει με τις κοινωνικές σας σχέσεις. Οργανώστε τώρα τυχόν μετακινήσεις που θα έχετε κατά την διάρκεια των εορτών.

Ζυγός

Ο τομέας των οικονομικών σας δείχνει να βελτιώνεται αλλά χρειάζεται πιο αυστηρός έλεγχος στα έξοδα σας και γενικά στις εορταστικές σας συναλλαγές. Τα αισθηματικά σας ευνοούνται το μήνα αυτό και για όσους από εσάς ενδιαφέρονται είναι καλό διάστημα για καινούργιες επαφές και νέες γνωριμίες. Προς το τέλος της εβδομάδας φαίνεται ότι πολλούς από εσάς θα σας προβληματίσει η πνευματική αλλά και η σωματική σας κούραση. Ηρεμήστε και ψυχαγωγηθείτε.

Σκορπιός

Την εβδομάδα αυτή δώστε προσοχή σε τυχόν παρασκήνιο από τρίτους μιας και πολλά θα ειπωθούν για το άτομο σας. Σε ότι αφορά τα επαγγελματικά αλλά και τα οικονομικά σας θέματα θα σας δοθεί ο χρόνος για να κάνετε τις απαραίτητες αλλαγές ώστε να πετύχετε αυτά που θέλετε με αξιόλογα μάλιστα για εσάς αποτελέσματα. Παράλληλα δεν θα σας λείψουν οι ευκαιρίες αλλά ταυτόχρονα και κάποιες εντάσεις που όμως δεν θα είναι σε θέση να σας ανακόψουν τη δική σας εξέλιξη.

Τοξότης

Την περίοδο αυτή ο τομέας της εργασίας σας θα σας δώσει μικρές χαρές και ένα ερέθισμα για να ατενίσετε ένα καλύτερο μέλλον βάζοντας από τώρα κάποια πράγματα σε τάξη και έχοντας την αισιοδοξία σας σαν σύμμαχο σας. Ο ερωτικός σας τομέας θα παίξει σημαντικό ρόλο για την αισθηματική σας ζωή και μπορείτε τώρα να αναζητήσετε ένα σύντροφο, έστω και περιστασιακό. Δώστε μόνο περισσότερη προσοχή στα οικονομικά σας, διότι οι γιορτινές μέρες προβλέπονται "σκληρές" για κάποιους από εσάς.

Αιγόκερως

Η εβδομάδα αυτή έχει ένταση, κούραση αλλά και αποτέλεσμα αφού πολλοί από εσάς θα πρέπει να μεριμνήσετε για μελλοντικά σας θέματα. Επίσης αυτό που χρειάζεται από εσάς είναι η σωστή οργάνωση και να μην αφήσετε τίποτα στην τύχη. Στα οικονομικά σας θέματα πρέπει να είστε συνετοί και προσγειωμένοι ώστε να μην κάνετε αγορές και έξοδα που δεν θα μπορέσετε να τα καλύψετε μετά. Στα αισθηματικά σας αρκετοί από εσάς κάνετε μια καινούργια γνωριμία που μπορεί να σας προκύψει και μέσα από τον επαγγελματικό σας κύκλο γνωριμιών.

Υδροχόος

Καλή αυτή η περίοδος για να επικοινωνήσετε με φίλους ή και παλιούς συνεργάτες, μιας και μέσα από αυτούς, πολλά μπορεί να σας προκύψουν αφού κάθε γνωριμία που θα γίνει το διάστημα αυτό φαίνεται ότι θα λειτουργήσει υπέρ σας. Τακτοποιήστε τις όποιες οικονομικές εκκρεμότητες αλλά και οργανώστε τις επερχόμενες αλλαγές, ανακατατάξεις ή ακόμα και τα πιθανά σας καινούργια ξεκινήματα. Αέρας ανανέωσης δείχνει να πνέει στα αισθηματικά σας αλλά να έχετε τα μάτια σας ανοιχτά για να μην πληγωθείτε.

Ιχθύς

Ποικίλα φαίνεται ότι θα είναι και τα θέματα που σχετίζονται με την εργασία σας και γενικά τον επαγγελματικό σας τομέα. Επίσης πολλοί από εσάς θα έχετε προτάσεις για νέες συνεργασίες που όμως θα έχουν πιο μελλοντικό στόχο. Τα οικονομικά σας δείχνουν να είναι σταθερά έως και καλά. Σε ότι αφορά τα αισθηματικά σας δώστε προσοχή στον σύντροφο σας. Κάποια σχέση με ένα φίλο ή γνωστό απαιτεί αρκετή διαλλακτικότητα, υπομονή και προσοχή από εσάς. Κλείστε κάποια παλιά σας μέτωπα και αποδεσμευτείτε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.