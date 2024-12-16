Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Kim Kardashian: Τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα – Κάτι καλό συνέβη…

Η διάσημη τηλεπερσόνα δημοσίευσε αρκετές φωτογραφίες στο Instagram

Kim Kardashian

Η Κιμ Καρντάσιαν γιορτάζει τον τελευταίο επιχειρηματικό της θρίαμβο με στυλ… Καρντάσιαν. Πρόκειται για τα εγκαίνια νέου καταστήματος στη Νέα Υόρκη. Μάλιστα, η ίδια εμφανίστηκε με ηλεκτρικό πατίνι και έκλεψε τις εντυπώσεις. 

Η διάσημη τηλεπερσόνα δημοσίευσε αρκετές φωτογραφίες στο Instagram, ενώ φωτογραφήθηκε και με αρκετούς διάσημους φίλους της. «Τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα! Ένα κατάστημα στην 5η Λεωφόρο της Νέας Υόρκης. Είναι τρελό», έγραψε η ίδια στην ανάρτησή της. 

Εν τω μεταξύ, η κολλητή της φίλη, Paris Hilton, «ανέβασε» ένα αστείο βίντεο από την εκδήλωση, όπου σταμάτησε στον καθρέφτη ενός παρκαρισμένου αυτοκινήτου για να ελέγξει το μακιγιάζ της με τον κλασικό τρόπο της ντίβας. Αν και η Κιμ είχε ένα μικρό ατύχημα την προηγούμενη ημέρα -τραυματίστηκε στο πόδι της- φαινόταν ιδιαίτερα χαρούμενη. 

\

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Paris Hilton (@parishilton)

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Kim Kardashian
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
72 0 Bookmark