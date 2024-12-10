Ο Τζέιμι Φοξ αποκάλυψε τι πραγματικά συνέβη με την περιπέτεια της υγείας του. Βγαίνοντας στη σκηνή στο νέο κωμικό σόου του Netflix «What Had Happened Was» και διακηρύσσοντας «Γύρισα!», καθώς χόρευε και ξεσήκωνε το κοινό, ο ηθοποιός είπε ότι η ζωή του σώθηκε μόλις 400 μέτρα από το θέατρο της Ατλάντα, στο νοσοκομείο Piedmont.

Ο βραβευμένος με Όσκαρ και Grammy ηθοποιός είπε για τη «μυστηριώδη ασθένειά» του: «Σε παρακαλώ, Κύριε, άφησέ με να το ξεπεράσω αυτό. Στις 11 Απριλίου, είχα έναν άσχημο πονοκέφαλο και ζήτησα από τον φίλο μου ασπιρίνη. Συνειδητοποίησα γρήγορα ότι όταν βιώνεις ένα επείγον ιατρικό περιστατικό, οι φίλοι σου δεν ξέρουν τι στο διάολο να κάνουν», αστειεύτηκε ο Φοξ.

Είπε ότι πριν καν προλάβει να πάρει την ασπιρίνη, έχασε τις αισθήσεις του και παρέμεινε αναίσθητος για εβδομάδες. «Δεν θυμάμαι 20 ημέρες», είπε ο Φοξ. Του είπαν ότι οι φίλοι του τον πήγαν σε έναν γιατρό στην Ατλάντα, ο οποίος του έκανε μια ένεση κορτιζόνης και τον ξεφορτώθηκε. «Τι στο διάολο είναι αυτό;» είπε ο Φοξ.

Η αδελφή του Ντέιντρα Ντίξον ήξερε ότι ο Φοξ βίωνε κάτι πολύ πιο σοβαρό. «Λέει, "Βάλτε τον στο αυτοκίνητο. Αυτός εκεί δεν είναι ο αδελφός μου"», είπε ο Φοξ. «Έκανε βόλτα - δεν ήξερε τίποτα για το νοσοκομείο Piedmont, αλλά είχε ένα προαίσθημα ότι κάποιοι άγγελοι ήταν εκεί μέσα».

Στο Piedmont, ένας γιατρός είπε στην Ντίξον ότι ο ηθοποιός «είχε εγκεφαλική αιμορραγία που οδήγησε σε εγκεφαλικό επεισόδιο» και ότι αν δεν τον χειρουργούσαν το συντομότερο δυνατό θα πέθαινε. «Η αδελφή μου γονάτισε έξω από το χειρουργείο και προσευχόταν όλη την ώρα. Έχασα τα πάντα, αλλά το μόνο πράγμα που μπόρεσα να κρατήσω ήταν η αίσθηση του χιούμορ μου. Γνώριζα πως αν μπορούσα να μείνω αστείος, θα μπορούσα να μείνω ζωντανός», πρόσθεσε ο ίδιος.

