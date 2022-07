Ο Ίλον Μασκ γίνεται για άλλη μια φορά πρωτοσέλιδο, αφού σύμφωνα με την The Wall Street Journal διατηρούσε παράνομο δεσμό με την σύζυγο του ιδρυτή της Google, Σεργκέι Μπριν και οδήγησε το ζευγάρι στον χωρισμό.

Πιο συγκεκριμένα, φίλοι του ζευγαριού αποκάλυψαν στην WSJ την Κυριακή 24 Ιουλίου, πως η σχέση του Ίλον Μασκ με την Νικόλ Σάναχαν έγινε γνωστή τον Δεκέμβριο του περασμένου έτους και είχε καθοριστική σημασία στην απόφαση του Σεργκέι Μπριν να διακόψει τον γάμο του και να υποβάλει αίτηση διαζυγίου τον Ιανουάριο.

Αν και μέχρι στιγμής δεν έχουν δει το φως της δημοσιότητας περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το συμβάν, ούτε και αποκαλύφθηκε το πόσο ακριβώς διήρκησε η σχέση του Ίλον Μασκ με την σύζυγο του δισεκατομμυριούχου της Google, αξίζει να σημειώσουμε πως την περίοδο που έγινε γνωστή στον κύκλο του ζευγαριού, ο Μασκ είχε καλωσορίσει είχε φέρει στον κόσμο την κορούλα του με την τότε σύντοφό του Grimes, μέσω παρένθετης μητέρας.

Να προσθέσουμε πως ο Ίλον Μασκ και ο Σεργκέι Μπριν ήταν πολύ καλοί φίλοι εδώ και χρόνια - γεγονός που αποδεικνύεται και από το ότι το 2008 ο Brin έδωσε 500.000 δολάρια για χρηματοδότηση της Tesla, στο απόγειο της οικονομικής κρίσης.. Ο παράνομος δεσμός ωστόσο του Musk με την Shanahan, έφερε απότομα το τέλος της φιλίας του.

Πάντως ο Μασκ, με ανάρτηση του στο twitter διαψεύδει τις φήμες λέγοντας πως εξακολουθεί να είναι φίλος με τον Σεργκέι Μπριν και πως έχει δει τη Νικόλ Σάναχαν δυο φορές τα τρια τελευταία χρόνια, παρουσία κι άλλων ατόμων

This is total bs. Sergey and I are friends and were at a party together last night!



I’ve only seen Nicole twice in three years, both times with many other people around. Nothing romantic.