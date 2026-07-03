Η Taylor Swift και ο Travis Kelce έχουν ήδη παντρευτεί πριν από το μεγάλο πάρτι τους στο Madison Square Garden

Αν και διοργανώνουν ένα τεράστιο πάρτι για περισσότερους από 1.000 φίλους και συγγενείς στο Madison Square Garden σήμερα Παρασκευή, μετά από μια πρόβα δείπνου για 100 άτομα την Πέμπτη, η Τέιλορ Σουίφτ (Taylor Swift) και ο Τράβις Κέλσι (Travis Kelce) αντάλλαξαν ήδη όρκους γάμου μπροστά σε μια μικρή ομάδα αγαπημένων προσώπων, όπως ανέφεραν αποκλειστικές πηγές στο Page Six.

«Είναι ήδη παντρεμένοι», επέμεινε μια πηγή που γνωρίζει.

Μια άλλη πηγή ανέφερε ότι υπήρχαν φήμες ότι η μικρή τελετή πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στο Τενεσί, όπου η Σουίφτ μετακόμισε όταν ήταν μόλις 14 ετών για να γίνει τραγουδοποιός.

Σύμφωνα με μια ιστοσελίδα που παρακολουθεί το ιδιωτικό τζετ της Σουίφτ, το αεροπλάνο της τραγουδίστριας πραγματοποίησε μια σειρά από ενδιαφέρουσες στάσεις την Κυριακή σε πόλεις όπου ζουν τα πιο στενά μέλη της οικογένειας του ζευγαριού.

Αφού αναχώρησε από το Νάσβιλ, το αεροσκάφος προσγειώθηκε στη Φιλαδέλφεια, όπου ζει ο πατέρας του Κέλσι, Εντ. Στην Πενσυλβάνια τυχαίνει επίσης να βρίσκεται ο μεγαλύτερος αδελφός του Κέλσι, Τζέισον, και η σύζυγός του, Κάιλι. Στη συνέχεια, πέταξε στην Τάμπα, όπου ζει ο πατέρας της Σουίφτ, Σκοτ, πριν επιστρέψει στο Νάσβιλ. Το αεροσκάφος παρέμεινε εκεί μέχρι τις 30 Ιουνίου, οπότε και επέστρεψε στη Νέα Υόρκη.

Η μεγάλη μέρα αναμένεται σήμερα

Μια εκδήλωση που πιστεύεται ότι ήταν η πρόβα του δείπνου — με μια λίστα καλεσμένων περίπου 100 ατόμων — έθεσε την έναρξη των εορταστικών εκδηλώσεων του γάμου του ζευγαριού την Πέμπτη εν μέσω αναφορών ότι η Σουίφτ είχε φτάσει στον χώρο ώρες νωρίτερα. Η μεγάλη μέρα αναμένεται σήμερα, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν τον σχεδιασμό, και θα περιλαμβάνει μια ώρα κοκτέιλ και στη συνέχεια τη γαμήλια δεξίωση, ανέφεραν δύο πηγές στο CNN.

Το Madison Square Garden είναι γεμάτο με εργάτες που προετοιμάζουν τον τεράστιο χώρο για τις εκδηλώσεις, οι οποίες θα περιλαμβάνουν εμφανίσεις από αγαπημένους φίλους του ζευγαριού, όπως οι Stevie Nicks και Kenny Chesney.

Πηγή: skai.gr

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