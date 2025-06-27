Η Μαριόν Κοτιγιάρ και ο Γκιγιόμ Κανέ χωρίζουν

Η Μαριόν Κοτιγιάρ και ο Γκιγιόμ Κανέ, το λαμπερό ζευγάρι του γαλλικού κινηματογράφου, ανακοίνωσαν σήμερα τον χωρισμό τους «κοινή συναινέσει», σε μία ανακοίνωση που έστειλε το περιβάλλον τους στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

«Έπειτα από 18 χρόνια κοινής ζωής, η Μαριόν Κοτιγιάρ και ο Γκιγιόμ Κανέ αποφάσισαν να χωρίσουν κοινή συναινέσει», σύμφωνα με αυτό το ανακοινωθέν. «Αυτή η απόφαση ελήφθη με αμοιβαία καλή θέληση».

Η Κοτιγιάρ, ηλικίας 49 ετών και ο Κανέ, ηλικίας 52 ετών, «γονείς δύο παιδιών, μοιράζονται εδώ αυτήν την απόφαση, προκειμένου να αποφευχθεί κάθε εικασία, φημολογία και επικίνδυνη ερμηνεία», συνεχίζει το δελτίο Τύπου.

«Επιδεικνύοντας διαφάνεια μέσω αυτής της ανακοίνωσης, η Μαριόν Κοτιγιάρ και ο Γκιγιόμ Κανέ εκφράζουν επίσης τη βούληση η ιδιωτική ζωή τους και κυρίως εκείνη των δύο παιδιών τους να γίνουν σεβαστές».

Το κοινό ανακάλυψε τον δεσμό τους το 2003 στην ταινία «Αγάπα με αν Τολμάς», όπου υποδύονταν δύο φίλους, που προκαλούν ο ένας τον άλλον ερωτικά. Η σχέση τους θα επισημοποιηθεί λίγα χρόνια αργότερα, το 2007.

Είναι η εποχή που οι καριέρες τους εισέρχονται σε μια νέα διάσταση: Η Μαριόν Γκοτιγιάρ έχει μόλις γυρίσει το «Ζωή σαν Τριαντάφυλλο», μια βιογραφική ταινία για την Εντίθ Πιαφ που θα της χαρίσει ένα Όσκαρ και θα την αναγάγει σε ένα από τα διασημότερα πρόσωπα του γαλλικού κινηματογράφου παγκοσμίως, ενώ θα αναδειχθεί επίσης σε μούσα για τους οίκους μόδας Chanel ή Dior και θα την «κυνηγούν» σκηνοθέτες, όπως ο Τζέιμς Γκρέι ή ο Κρίστοφερ Νόλαν.

Από την πλευρά του, ο Γκιγιόμ Κανέ θα γίνει ένας από τους σημαντικότερους Γάλλους σκηνοθέτες, κερδίζοντας το βραβείο Σεζάρ καλύτερης σκηνοθεσίας εκείνη τη χρονιά για την ταινία «Μην το Πεις σε Κανένα».

Πρόσωπα αγαπητά στο κοινό, καθώς το καθένα εξ αυτών ακολουθούν περισσότεροι από ένα εκατομμύριο θαυμαστές στο Instagram, οι δύο ηθοποιοί κάνουν πράξη και την κοινωνική συνείδησή τους: εκείνος υπέρ της γεωργίας και εκείνη υπέρ του κλίματος και της οικολογίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

