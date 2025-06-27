Η αποχώρηση της Άννα Γουίντουρ: Όταν η «σιδηρά κυρία» της Vogue είχε μιλήσει στη Σία Κοσιώνη - Τι είχε πει για τη Μελάνια Τραμπ

Η Άννα Γουίντουρ (Anna Wintour), εγκαταλείπει «το τιμόνι» της «Vogue» έπειτα από 37 χρόνια με την παραίτησή της να συνιστά αναμφίβολα το «τέλος μιας εποχής» για τον παγκόσμιο χάρτη της μόδας. Η εμβληματική Γουίντουρ - ο «διάβολος που φορούσε Prada» - υπήρξε κάτι πολύ περισσότερο από θρυλική διευθύντρια του περιοδικού. Υπήρξε θεσμός, αφού επί σειρά δεκαετιών, δίχως υπερβολή, καθόρισε καταλυτικά τις τάσεις και την αισθητική. Αν και δεν αποχωρεί πλήρως από το εκδοτικό πεδίο, καθώς διατηρεί τους ρόλους της ως Global Chief Content Officer του ομίλου Condé Nast και Global Editorial Director της «Vogue».

Η ίδια είχε επισκεφθεί τη χώρα μας και είχε μιλήσει στην παρουσιάστρια του ΣΚΑΪ, Σία Κοσιώνη. Η Άννα Γουίντουρ είχε πει στη συνέντευξή της για τη βιομηχανία και τον λαμπερό κόσμο της μόδας: «Πρόκειται για μια τεράστια βιομηχανία, η οποία έχει τεράστιο αντίκτυπο στην οικονομία».

Στο ερώτημα ποια ήταν η τελευταία γυναίκα που την ενέπνευσε, η 75χρονη, σήμερα, Αμερικανοβρετανίδα Γουίντουρ ανέφερε χαρακτηριστικά: «Εμπνέομαι πολύ από τη νεότερη γενιά. Από γυναίκες είχα πολλούς μέντορες, γυναίκες που με ενέπνευσαν σε όλη την καριέρα μου. Ωστόσο, όταν βλέπω την αλλαγή που γίνεται στον κόσμο τώρα και κοιτώ τους άνδρες και τις νέες γυναίκες να κάνουν πορείες στους δρόμους, είτε για να στηρίξουν γυναικεία θέματα, είτε για να στηρίξουν τα δικαιώματα των ομοφυλοφίλων, είτε για τους ελέγχους στην οπλοκατοχή ή στην κλιματική αλλαγή, τους βλέπω όλους ως ηγέτες του μέλλοντος».

Για τη Μισέλ Ομπάμα, η οποία έχει φιλοξενηθεί αρκετές φορές στο εξώφυλλο του περιοδικού, σε αντίθεση με τη Μελάνια Τραμπ, η «σιδηρά κυρία» της Vogue είχε πει με αφοπλιστική ειλικρίνεια: «Όταν η Μελάνια αρραβωνιάστηκε με τον Ντόναλντ Τραμπ, η αμερικανική Vogue τη βοήθησε να βρει νυφικό και τελικά ήταν σχέδιο του Τζον Γκαλιάνο, που τότε δούλευε για τον Christian Dior και μπήκε στο εξώφυλλο λίγο πριν από τον γάμο της. Πριν γίνει η Πρώτη Κυρία».





Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.