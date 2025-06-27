Rihanna: Ποζάρει πάλι με εσώρουχα και είναι σκέτη… κόλαση - Φωτιά και λάβρα οι φωτογραφίες της

Η Rihanna έδειχνε απίστευτη στις νέες φωτογραφίες που «ανέβασε» στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τη μάρκα εσωρούχων «Savage X Fenty». Η 37χρονη τραγουδίστρια πόζαρε ως μοντέλο με τα δαντελένια εσώρουχά της για τη νέα της συλλογή, την οποία όλοι οι θαυμαστές και θαυμάστριες της θα σπεύσουν να αγοράσουν μετά από αυτές τις φωτογραφίες. Η Rihanna περιμένει το τρίτο της παιδί με τον σύντροφό της, A$AP Rocky, αλλά δεν μας έδειξε την κοιλιά της. Για την ακρίβεια, την έκρυψε όσο πιο καλά μπορούσε, αλλά τα οπίσθιά της τα «διαφήμισε» αρκετά καλά.

Συνδύασε το σετ εσωρούχων με ένα ζευγάρι μεταλλικές γόβες στιλέτο και έγραψε στην ανάρτησή της: «Το μαύρο είχε τη στιγμή του. Τώρα είναι η σειρά του μοβ».

Η Rihanna - που μοιράζεται τους γιους RZA, δύο ετών, και Riot, 21 μηνών, με τον A$AP - αποκάλυψε ότι περιμένει το τρίτο της παιδί με τον καλλιτέχνη όταν εμφανίστηκε στο κόκκινο χαλί του Met Gala στις αρχές Μαΐου.

Η καλλιτέχνιδα επέμεινε ότι το νέο της άλμπουμ δεν θα καθυστερήσει πολύ λόγω της εγκυμοσύνης της. Μιλώντας στο Entertainment Tonight, η τραγουδίστρια του «Umbrella» ρωτήθηκε αν το άλμπουμ, το οποίο έχει ονομαστεί «R9», θα μπει σε «παύση» λόγω της εγκυμοσύνης της. Οι θαυμαστές της περιμένουν εννέα χρόνια για τη συνέχεια του «Anti» του 2016, αλλά η Rihanna τους διαβεβαίωσε ότι τίποτα δεν έχει αλλάξει από όσα έχει ανακοινώσει. Αν και οι λεπτομέρειες για το νέο της άλμπουμ είναι ελάχιστες, η καλλιτέχνιδα έκανε κάποιες αποκαλύψεις σε πρόσφατη συνέντευξή της.

«Ήμουν στο στούντιο όλα αυτά τα χρόνια. Πέρασα από φάσεις για το τι ήθελα να κάνω. Και δεν θα είναι εμπορικό ή ραδιοφωνικό, εύπεπτο. Θα είναι εκεί που αξίζει να είναι η τέχνη μου αυτή τη στιγμή. Αισθάνομαι ότι επιτέλους το κατάφερα», είπε στο περιοδικό «Harper's BAZAAR».

Η εγκυμονούσα ιδρύτρια του Fenty beauty «ανέβασε» πολλές φωτογραφίες στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram και στην κυριολεξία δεν άφησε… τίποτα στη φαντασία. Με την πάροδο των ετών, η τραγουδίστρια, η οποία είναι μητέρα δύο αγοριών, έχει γίνει γνωστή ως η «βασίλισσα του στυλ μητρότητας».

Πηγή: skai.gr

