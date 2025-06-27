Λογαριασμός
Ο χαμογελαστός Ορλάντο Μπλουμ: Κάποιος φαίνεται να πέρασε καλά στο γαμήλιο πάρτι του Τζεφ Μπέζος και της Λόρεν Σάντσεζ… (φωτό)

Μία από τις μυστηριώδεις γυναίκες που εθεάθησαν μαζί με τον Ορλάντο Μπλουμ για τον «γάμο του αιώνα» ήταν η Ρωσοαμερικανίδα πρώην σύζυγος του Ρομάν Αμπράμοβιτς

Ορλάντο Μπλουμ

Τον ηθοποιό Ορλάντο Μπλουμ (Orlando Bloom) απαθανάτισαν οι φωτογράφοι να είναι ιδιαίτερα ευδιάθετος και χαμογελαστός, αφού χθες, Πέμπτη 26 Ιουνίου 2025, εντοπίστηκε να αγκαλιάζει μια μυστηριώδη νεαρή γυναίκα την παραμονή του γάμου του Τζεφ Μπέζος και της Λόρεν Σάντσεζ. Ο 48χρονος Βρετανός ηθοποιός είναι ανάμεσα στους πιο περιζήτητους εργένηδες του κόσμου που βρίσκονται στη Βενετία για τον VIP γάμο, έχοντας μόλις χωρίσει από την αρραβωνιαστικιά του Κέιτι Πέρι (Katy Perry)

Ο Ορλάντο φωτογραφήθηκε χαμογελαστός, με ρούχα γυμναστικής και καπέλο, στη βεράντα του ξενοδοχείου Gritti Palace, ένα από τα πέντε πιο πολυτελή ξενοδοχεία της πόλης που έκλεισε ο δισεκατομμυριούχος της Amazon για να φιλοξενήσει τους 250 διάσημους καλεσμένους του. 

Ορλάντο Μπλουμ

Ορλάντο Μπλουμ

Ο σταρ μίλησε στους καλεσμένους καθώς έτρωγε αργά πρωινό και απολάμβανε τον καφέ του στην πανέμορφη Βενετία. Ο Ορλάντο φαινόταν ευδιάθετος, ενώ μιλούσε με έναν σερβιτόρο και ήπιε τον καφέ του κοιτάζοντας ένα από τα κανάλια της πόλης. Στη συνέχεια έφυγε από το ξενοδοχείο για μια βόλτα ενόψει του γάμου του ζευγαριού. 

Μία από τις μυστηριώδεις γυναίκες που εθεάθησαν μαζί με τον Ορλάντο Μπλουμ χθες το βράδυ για τον «γάμο του αιώνα» ήταν η Ρωσοαμερικανίδα πρώην σύζυγος του Ρομάν Αμπράμοβιτς. Πρόκειται, σύμφωνα με την «Daily Mail», για την Dasha Zhukova.

Ορλάντο Μπλουμ

Ορλάντο Μπλουμ

Ο Βρετανός ηθοποιός και η Dasha επιβιβάστηκαν σε ένα βενετσιάνικο θαλάσσιο ταξί καθώς πήδηξαν μέσα για να προστατευτούν από την καταρρακτώδη βροχή. Ο ηθοποιός φωτογραφήθηκε στη συνέχεια να αγκαλιάζει μια νεότερη μελαχρινή φίλη του στο πίσω μέρος. Η ταυτότητά της δεν έχει προς το παρόν αποκαλυφθεί. 

