Η Μαρίνα Σάττι αναβάλλει την περιοδεία της μετά από σοβαρό τραυματισμό

Ακυρώνει τις προγραμματισμένες της εμφανίσεις στην Ευρώπη η Μαρίνα Σάττι, εξαιτίας ατυχήματος που είχε κατά τη διάρκεια μίας πρόβας.

Οπως ενημέρωσε με ανάρτησή της η τραγουδίστρια, έπαθε κάταγμα και διάστρεμμα 3ου βαθμού στον αστράγαλο της.

Επομένως, όπως εξηγεί, θα πρέπει να μείνει εκτός για μερικές εβδομάδες, προκειμένου να αναρρώσει.

Η ανάρτησή της:

«Φίλοι μου, είχα αυτό το ατύχημα κατά τη διάρκεια των προβών χορού και έπαθα μια θλάση 3ου βαθμού στον αστράγαλο και ένα κάταγμα, οπότε πρέπει να μείνω εκτός για λίγες εβδομάδες για να αναρρώσω πριν ξεκινήσω ξανά να κινούμαι. Λυπάμαι πολύ που πρέπει να αναβάλω την περιοδεία μου στο Ηνωμένο Βασίλειο/Ευρώπη – δεν το έχω κάνει ποτέ πριν – αλλά αυτή η περιοδεία ήταν πραγματικά απαιτητική γιατί έπρεπε να πετάμε και να εμφανιζόμαστε σχεδόν κάθε μέρα. Νιώθω τόσο λυπημένη και ζητώ συγγνώμη αν αυτό προκαλεί οποιαδήποτε αναστάτωση – ξέρω ότι κάποιοι από εσάς έχετε κλείσει εισιτήρια για αεροπλάνα και ξενοδοχεία κλπ. Παρακαλώ να ξέρετε πόσο εκτιμώ τη στήριξή σας. Η ημερομηνία του Παρισιού έχει προγραμματιστεί εκ νέου για τις 16 Μαΐου (μέχρι τότε θα έχει βγει το νέο άλμπουμ, οπότε θα παίξω και τα καινούρια τραγούδια, αν αυτό μπορεί να το κάνει πιο ευχάριστο) και εργαζόμαστε για την ανανέωση των υπόλοιπων ημερομηνιών σύντομα. Θα λάβετε επίσης email για επιστροφές χρημάτων όπου χρειάζεται. Σας αγαπώ, ελπίζω να απολαύσετε το τραγούδι που κυκλοφόρησα σήμερα. Προσέξτε και πάλι λυπάμαι πολύ πολύ».

Πηγή: skai.gr

