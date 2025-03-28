Αθηνά Ωνάση: Σπάνια δημόσια εμφάνιση σε εκδήλωση στο Παρίσι - Δείτε φωτογραφία

Σε μια σπάνια δημόσια εμφάνιση της, η Αθηνά Ωνάση έδωσε «το παρών» στο δείπνο των Φίλων του Κέντρου Pompidou στις 11 Μαρτίου 2025, στο Παρίσι.

Η εγγονή του Αριστοτέλη Ωνάση παρευρέθηκε στη λαμπερή εκδήλωση, η οποία διοργανώθηκε με αφορμή τον εμπλουτισμό των συλλογών του μουσείου από το 1977 έως σήμερα.

​Το Amis du Centre Pompidou (Φίλοι του Κέντρου Pompidou) είναι ένας φιλανθρωπικός σύλλογος που υποστηρίζει τον εμπλουτισμό και την ανάδειξη των συλλογών του Εθνικού Μουσείου Μοντέρνας Τέχνης στο Παρίσι.

Τα μέλη του συλλόγου περιλαμβάνουν φιλότεχνους, συλλέκτες, καλλιτέχνες και επιχειρηματίες που συμβάλλουν μέσω δωρεών, εκδηλώσεων και πρωτοβουλιών για την ενίσχυση και εξέλιξη του μουσείου.

Οι Φίλοι του Κέντρου Pompidou οργανώνουν διάφορες εκδηλώσεις, όπως το ετήσιο Gala Dinner, επισκέψεις σε εκθέσεις και αποκλειστικές συναντήσεις με καλλιτέχνες. ​

Επιπλέον, ο σύλλογος έχει δημιουργήσει διάφορες επιτροπές απόκτησης και έρευνας, όπως η Ομάδα Απόκτησης για τη Φωτογραφία και η Ομάδα Απόκτησης για το Design, που στοχεύουν στον εμπλουτισμό των συλλογών του μουσείου σε συγκεκριμένους τομείς. ​

Πηγή: skai.gr

