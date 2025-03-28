Γιατί οι άνθρωποι δεν μιλάνε με τα αδέρφια τους

Οι οικογενειακοί δεσμοί όσο ισχυροί και αν είναι ενίοτε χαρακτηρίζονται από εντάσεις, ειδικά μεταξύ αδερφών.

Οι συγκρούσεις μπορεί να είναι μικρές έως πιο σοβαρές με τους παράγοντες που οδηγούν στη ρήξη να ποικίλλουν.

Μία από τις αιτίες που αναφέρουν οι ειδικοί είναι η ανταγωνιστική σχέση που αναπτύσσουν μεταξύ τους τα αδέρφια και έχει ρίζες στην παιδική τους ηλικία.

Ο ανταγωνισμός μπορεί να έχει επίκεντρο την προσοχή των γονιών με τα παιδιά να διαγκωνίζονται για το ποιος θα κερδίσει περισσότερο χρόνο, οικονομική στήριξη, αλλά και φροντίδα.

Με την πάροδο του χρόνου και με τα ζητήματα να παραμένουν ανεπίλυτα, τα αδέρφια ενδεχομένως να επιλέξουν τη διακοπή της σχέσης παρά να αντιμετωπίσουν τις ψυχολογικές προκλήσεις.

Σε αυτό το πλαίσιο συμβάλλει και η εύνοια των γονιών που εκδηλώνεται με τη μορφή της σύγκρισης που οδηγεί τα αδέρφια σε έναν ακούσιο ανταγωνισμό.

Η διαφορά ηλικίας αποτελεί μία ακόμη αιτία καθώς τα ενδιαφέροντα των αδερφών δεν συμπίπτουν, γεγονός που οδηγεί σε μειωμένη επικοινωνία.

Οι τραυματικές εμπειρίες εντός της οικογένειας, επίσης, ενδέχεται να οδηγήσουν στην αποξένωση των αδερφών καθώς το βάρος του κοινού τραύματος και ο διαφορετικός τρόπος αντιμετώπισης αρκετές φορές συμβάλλει στην επιλογή της απομάκρυνσης προκειμένου να αποσυνδεθούν από το γεγονός.

Η αδελφική αντιπαλότητα είναι συνηθισμένη και, μέχρι ενός σημείου, φυσιολογική. Ωστόσο, όταν παίρνει τη μορφή διαρκούς υποτίμησης, σωματικής βίας ή συναισθηματικής εκμετάλλευσης, μπορεί να αφήσει βαθιά τραύματα.

Παιδιά που μεγαλώνουν βιώνοντας τέτοιες συμπεριφορές από τα αδέλφια τους συχνά αποξενώνονται στην πορεία καθώς έχουν απωλέσει την αίσθηση της ασφάλειας που συμβολίζει η οικογενειακή εστία.





