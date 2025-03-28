Η Σίντνεϊ Σουίνι χώρισε, αφού αυτή και ο αρραβωνιαστικός της, Τζόναθαν Νταβίνο, ακύρωσαν τον γάμο τους. Εν μέσω αναφορών ότι εκείνη και ο 41χρονος -πρώην πλέον- σύντροφός της προσπάθησαν να σώσουν τη σχέση τους, η ηθοποιός «μεταμορφώθηκε» σε γοργόνα και βρήκε παρηγοριά στο κολύμπι.

Bikini-clad Sydney Sweeney breaks silence after 'calling off wedding' with very racy pool display https://t.co/PoRnDzl9Fu March 28, 2025

Μάλιστα, η σταρ του «Anyone But You» έπαιρνε και πόζες καθώς επέπλεε σε μια μεγάλη πισίνα, ενώ φορούσε ένα λευκό μπικίνι με κορδόνια, σε πλάνα που κατέγραψε η φωτογράφος Amber Asaly.

Η ηθοποιός του «Euphoria» διαθέτει μια καλλίγραμμη σιλουέτα γι’ αυτό και η ίδια συχνά-πυκνά δημοσιεύει τη… γυμνή της αλήθεια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στο βίντεο που δημοσίευσε η ηθοποιός ακούγεται το τραγούδι «Wicked Game» του Chris Isaak. Ίσως να είναι η δικής της απάντηση στον πρώην σύντροφό της…

Μέσα σε μία ώρα, η ανάρτησή της έλαβε περισσότερα από 1,6 εκατ. «likes» από τους followers της στο Instagram, καθώς και χιλιάδες σχόλια από θαυμαστές που την περιέγραφαν ως «πραγματική γοργόνα της ζωής».

Η δύο φορές υποψήφια για Emmy ηθοποιός και ο σύντροφός της άρχισαν να βγαίνουν το 2018 και αρραβωνιάστηκαν το 2022. Το ζευγάρι ακύρωσε τον γάμο του, ο οποίος ήταν προγραμματισμένος για τον ερχόμενο Μάιο. Ο Τζόναθαν και η Σίντνεϊ δεν έχουν εμφανιστεί μαζί από τον Ιανουάριο και εκείνη φέρεται να μένει στο ξενοδοχείο Beverly Hills από τα μέσα Φεβρουαρίου.

Πηγή: skai.gr

