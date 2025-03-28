Η Σίντνεϊ Σουίνι χώρισε, αφού αυτή και ο αρραβωνιαστικός της, Τζόναθαν Νταβίνο, ακύρωσαν τον γάμο τους. Εν μέσω αναφορών ότι εκείνη και ο 41χρονος -πρώην πλέον- σύντροφός της προσπάθησαν να σώσουν τη σχέση τους, η ηθοποιός «μεταμορφώθηκε» σε γοργόνα και βρήκε παρηγοριά στο κολύμπι.
Bikini-clad Sydney Sweeney breaks silence after 'calling off wedding' with very racy pool display https://t.co/PoRnDzl9Fu— Daily Mail Australia (@DailyMailAU) March 28, 2025
Μάλιστα, η σταρ του «Anyone But You» έπαιρνε και πόζες καθώς επέπλεε σε μια μεγάλη πισίνα, ενώ φορούσε ένα λευκό μπικίνι με κορδόνια, σε πλάνα που κατέγραψε η φωτογράφος Amber Asaly.
Η ηθοποιός του «Euphoria» διαθέτει μια καλλίγραμμη σιλουέτα γι’ αυτό και η ίδια συχνά-πυκνά δημοσιεύει τη… γυμνή της αλήθεια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στο βίντεο που δημοσίευσε η ηθοποιός ακούγεται το τραγούδι «Wicked Game» του Chris Isaak. Ίσως να είναι η δικής της απάντηση στον πρώην σύντροφό της…
Μέσα σε μία ώρα, η ανάρτησή της έλαβε περισσότερα από 1,6 εκατ. «likes» από τους followers της στο Instagram, καθώς και χιλιάδες σχόλια από θαυμαστές που την περιέγραφαν ως «πραγματική γοργόνα της ζωής».
Η δύο φορές υποψήφια για Emmy ηθοποιός και ο σύντροφός της άρχισαν να βγαίνουν το 2018 και αρραβωνιάστηκαν το 2022. Το ζευγάρι ακύρωσε τον γάμο του, ο οποίος ήταν προγραμματισμένος για τον ερχόμενο Μάιο. Ο Τζόναθαν και η Σίντνεϊ δεν έχουν εμφανιστεί μαζί από τον Ιανουάριο και εκείνη φέρεται να μένει στο ξενοδοχείο Beverly Hills από τα μέσα Φεβρουαρίου.
- Megan Fox: Γέννησε ένα κοριτσάκι - Ο χωρισμός της με τον Machine Gun Kelly και το δράμα στη σχέση τους... (video)
- Giorgio Armani: Το εντυπωσιακό διαμέρισμά του στη Νέα Υόρκη με τις γοτθικές λεπτομέρειες και θέα στο Central Park
- Kim Kardashian: Αποκάλυψε ότι πήρε έκσταση και έτσι παθιάστηκε με τη μεταρρύθμιση των φυλακών
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.