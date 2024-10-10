Λογαριασμός
Η επιστήμη «μίλησε»: Αυτοί είναι οι 10 πιο όμορφοι και σέξι άνδρες στον κόσμο – Η «καυτή» λίστα... - Πώς σας φαίνονται;

Σας έχουμε τους πιο όμορφους άνδρες στον κόσμο... 

Aaron Taylor-Johnson

Φημολογείται ευρέως ότι θα αναλάβει τα ηνία του Ντάνιελ Κρεγκ ως ο επόμενος Τζέιμς Μποντ. Και τώρα μια μελέτη αποκάλυψε ότι ο Aaron Taylor-Johnson είναι επίσημα ο πιο όμορφος άνδρας στον κόσμο. Ο Dr Julian De Silva, ένας πλαστικός χειρουργός με έδρα το Λονδίνο, μας αποκαλύπτει τους 10 πιο όμορφους άνδρες στον κόσμο, σύμφωνα με την επιστήμη.

  • Aaron Taylor-Johnson

Ο 34χρονος Taylor-Johnson βρίσκεται στην κορυφή της λίστας με, σχεδόν, τέλεια βαθμολογία -93,04%- αλλά θα θαυμάσετε και τους υπόλοιπους «καρδιοκατακτητές» και θα μας πείτε την άποψή σας... 

Aaron Taylor-Johnson

Για να καταλάβει ποια πρόσωπα είναι τα πιο ελκυστικά, ο Dr Julian De Silva χρησιμοποίησε τη «Χρυσή Τομή», μια μαθηματική εξίσωση που επινόησαν οι Έλληνες σε μια προσπάθεια να «μετρήσουν» την ομορφιά. 

  • Lucien Laviscount 

Lucien Laviscount 

  • Paul Mescal 

Paul Mescal 

  • Robert Pattinson 

Robert Pattinson 

  • Jack Lowden 

Jack Lowden 

  • George Clooney

George Clooney

  • Nicholas Hoult

Nicholas Hoult

  • Charles Melton

Charles Melton

  • Idris Elba 

Idris Elba

  • Shah Rukh Khan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Shah Rukh Khan (@iamsrk)

