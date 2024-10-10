Φημολογείται ευρέως ότι θα αναλάβει τα ηνία του Ντάνιελ Κρεγκ ως ο επόμενος Τζέιμς Μποντ. Και τώρα μια μελέτη αποκάλυψε ότι ο Aaron Taylor-Johnson είναι επίσημα ο πιο όμορφος άνδρας στον κόσμο. Ο Dr Julian De Silva, ένας πλαστικός χειρουργός με έδρα το Λονδίνο, μας αποκαλύπτει τους 10 πιο όμορφους άνδρες στον κόσμο, σύμφωνα με την επιστήμη.

Aaron Taylor-Johnson

Ο 34χρονος Taylor-Johnson βρίσκεται στην κορυφή της λίστας με, σχεδόν, τέλεια βαθμολογία -93,04%- αλλά θα θαυμάσετε και τους υπόλοιπους «καρδιοκατακτητές» και θα μας πείτε την άποψή σας...

Για να καταλάβει ποια πρόσωπα είναι τα πιο ελκυστικά, ο Dr Julian De Silva χρησιμοποίησε τη «Χρυσή Τομή», μια μαθηματική εξίσωση που επινόησαν οι Έλληνες σε μια προσπάθεια να «μετρήσουν» την ομορφιά.

Lucien Laviscount

Paul Mescal

Robert Pattinson

Jack Lowden

George Clooney

Nicholas Hoult

Charles Melton

Idris Elba

Shah Rukh Khan

