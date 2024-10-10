Η Τζένιφερ Λόπεζ προσπαθεί να είναι δυνατή μετά τον χωρισμό της με τον Μπεν Άφλεκ, αλλά παραδέχεται ότι της «στοίχισε» συναισθηματικά. Δύο μήνες αφότου κατέθεσε αίτηση διαζυγίου από τον ηθοποιό, η καλλιτέχνιδα αναφέρει σε συνέντευξή της στο περιοδικό «Interview» ότι δεν μετανιώνει για την επιλογή της, ούτε για ένα δευτερόλεπτο…

Μάλιστα, η Λόπεζ πήγε σε... άλλο επίπεδο τη συζήτηση, εξηγώντας ότι ο χωρισμός ήταν «ακριβώς αυτό που χρειαζόταν». Στο μυαλό της δεν μπορούμε να μπούμε, αλλά κάτι θα ξέρει η ίδια για να το λέει. Στη συνέχεια η καλλιτέχνιδα πρόσθεσε: «Σκέφτομαι τον εαυτό μου... Λέω, σ’ ευχαριστώ Θεέ μου. Λυπάμαι που μου πήρε τόσο καιρό. Έπρεπε να είχα πάρει το μάθημά μου».

Η υποψήφια για Grammy, η οποία στο παρελθόν ήταν παντρεμένη με τον Ojani Noa, τον Cris Judd και τον Marc Anthony, παρομοίασε την πιο πρόσφατη αυτή εμπειρία με το να «χτυπιέται πολύ δυνατά στο κεφάλι με μια βαριοπούλα» ή με το να της «πέφτει ένα σπίτι πάνω της».

Η Λόπεζ, μάλιστα, αστειεύτηκε, λέγοντας ότι συνήθιζε να λατρεύει να είναι σε σχέσεις και να θέλει να γεράσει με κάποιον, προκειμένου να είναι ευτυχισμένη. Μάλλον, η καλλιτέχνιδα δεν τα κατάφερε… Παρόλο που -τελικά- πήρε το μάθημά της, όπως είπε, «μου πήρε μόνο 30 χρόνια». Η ίδια, ωστόσο, παραδέχτηκε ότι να είναι μόνη και χωρίς σύντροφο, την κάνει να αισθάνεται λυπημένη και απελπισμένη. «Όταν έχεις αυτά τα συναισθήματα πρέπει να το παλεύεις. Να λες, ‘’Όχι, αυτά τα συναισθήματα δεν θα τα αφήσω να με σκοτώσουν’’».

Η Jennifer Lopez και ο Ben Affleck αναζωπύρωσαν τη σχέση τους τον Ιούλιο του 2021, μετά τον χωρισμό της τραγουδίστριας από τον πρώην αρραβωνιαστικό της, Alex Rodriguez, τον Απρίλιο του 2021. Οι «Bennifer» παντρεύτηκαν στο Λας Βέγκας τον Ιούλιο του 2022, ενώ τη δεξίωσή τους την έκαναν στο κτήμα του Άφλεκ στη Τζόρτζια, τον Αύγουστο του 2022.

Πηγή: skai.gr

