Το 2022, η ηθοποιός Anne Hathaway ανακάλυψε ότι ήταν το πιο μισητό πρόσωπο στο διαδίκτυο. Έμαθε, επίσης, έναν νέο όρο: είχε γίνει «Woman'd». Αυτό αναφέρεται σε μια κατάσταση όπου, φαινομενικά εν μια νυκτί, όλοι στρέφονται εναντίον μιας γυναίκας και αυτή γίνεται στόχος εκτεταμένης κριτικής, ιδιαίτερα στο διαδίκτυο. Μια σταρ, που κάποτε εξυμνούνταν για τη θηλυκότητά της, πέφτει ξαφνικά σε δυσμένεια. Το τελευταίο «θύμα» αυτού του φαινομένου είναι μια άλλη ηθοποιός του Χόλιγουντ, η Blake Lively, η οποία βρίσκεται τώρα αντιμέτωπη με μια «εκστρατεία λάσπης».

Βήμα 1: Κωμωδία ή δράμα;

Όλα ξεκίνησαν με την προώθηση της τελευταίας της ταινίας, «It Ends With Us», μια διασκευή του δημοφιλούς μυθιστορήματος της Colleen Hoover. Εκτός από τη Lively, στην ταινία πρωταγωνιστεί και ο Justin Baldoni (ο οποίος, επίσης, σκηνοθετεί την ταινία). Η διαφωνία μεταξύ των δύο ηθοποιών είναι πλέον γνωστή, ωστόσο οι διαφορές στις στρατηγικές μάρκετινγκ που ακολουθούν έχουν προκαλέσει αίσθηση. Η Lively και ο Baldoni έχουν δώσει πολύ διαφορετικές συνεντεύξεις, πάντα ξεχωριστά.

Ενώ ο Baldoni χρησιμοποίησε την πλατφόρμα για να προβάλει το σοβαρό ζήτημα της έμφυλης βίας, η Lively ακολούθησε μια πιο ανάλαφρη προσέγγιση, κάνοντας λόγο για ρομαντική κωμωδία. Ενθάρρυνε «τα κορίτσια» να φορέσουν φλοράλ φορέματα (επαναλαμβανόμενο μοτίβο στην ταινία) στο θέατρο και χρησιμοποίησε τη στιγμή για να προωθήσει τα προσωπικά της εγχειρήματα, συμπεριλαμβανομένης μιας σειράς προϊόντων περιποίησης μαλλιών και μιας μάρκας ποτών.

Αυτή η επιπολαιότητα δεν πέρασε απαρατήρητη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Αυτό είναι το πιο αναίσθητο πράγμα που έχω δει ποτέ στη ζωή μου. Αυτή η ταινία αφορά την ενδοοικογενειακή βία. Γιατί την προωθούν σαν να ήταν μια ταινία Barbie;», σχολίασε ένας χρήστης στο X.

Ερωτηθείσα στο κόκκινο χαλί τι σήμαινε για εκείνη να υποδυθεί μια γυναίκα που κακοποιήθηκε, η Lively δεν άδραξε την ευκαιρία να ευαισθητοποιήσει για το θέμα, αλλά αντίθετα διαβεβαίωσε ότι η πρωταγωνίστρια είναι κάτι πολύ περισσότερο από θύμα: «Καμία εμπειρία δεν μπορεί να σε καθορίσει, εσύ καθορίζεις τον εαυτό σου», είπε.



Βήμα 2: «Έχεις δει τα μαλλιά μου;»

Σε ένα άρθρο που προκαλεί σκέψεις, η δημοσιογράφος των «New York Times«, Esther Zuckerman, διερευνά πώς η ταινία αντλεί ιδέες από τις επιχειρηματικές επιχειρήσεις της Lively εκτός οθόνης. «Τα μαλλιά της Blake Lively είναι σαν ένας αυτοτελής χαρακτήρας στο νέο ρομαντικό δράμα», σημειώνει.

«Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα μαλλιά της Blake Lively είναι ένα εργαλείο που χρησιμοποιεί για να πουλήσει την ερμηνεία της, αλλά η ερμηνεία της είναι επίσης ένα εργαλείο που χρησιμοποιεί για να πουλήσει τα μαλλιά της. Όσοι εντυπωσιάστηκαν με τις μπούκλες της στο ‘’It Ends With Us’’ μπορούν να μάθουν από το Instagram της ότι πρόσφατα έκανε το ντεμπούτο της σε μια σειρά προϊόντων περιποίησης μαλλιών με την ονομασία Blake Brown».

Βήμα 3: Διάφορες γκάφες

Στις αρχές του καλοκαιριού, η Lively έκανε ένα αξιοσημείωτο λάθος. Στον απόηχο του σάλου γύρω από τις φωτογραφίες της Κέιτ Μίντλεντον -όπου η βρετανική βασιλική οικογένεια προσπάθησε να προβάλει μια αίσθηση κανονικότητας- η ηθοποιός συμμετείχε -δυστυχώς και σε αυτό- μοιράζοντας μια κακοφτιαγμένη φωτογραφία της Κέιτ, ενώ προωθούσε το brand ποτών της. Λίγο αργότερα, η πριγκίπισσα της Ουαλίας αποκάλυψε δημοσίως τη διάγνωση του καρκίνου της. Η Lively μπήκε γρήγορα στο Instagram για να εκφράσει τη μεταμέλειά της, δηλώνοντας ότι ήταν «ταπεινωμένη» από τις πράξεις της. Όπως ήταν λογικό οι θαυμαστές της τη «σταύρωσαν». Την κατηγόρησαν ότι επιδεικνύει συμπεριφορά κακού κοριτσιού.

Βήμα 4: Η συνέντευξη

Το 2016, η Lively αντιμετώπισε την πρώτη της αμήχανη στιγμή όταν ρωτήθηκε για τη σχέση της με τον Woody Allen. Εκείνη την εποχή, ο Άλεν βυθιζόταν ακόμα στη διαμάχη για τις κατηγορίες βιασμού από τη θετή του κόρη, Ντίλαν Φάροου, η οποία ισχυρίστηκε ότι το περιστατικό συνέβη όταν ήταν παιδί. Η Lively υποστήριξε ότι κατά τη γνώμη της, ο Allen ενδυνάμωνε τις γυναίκες. Αν και είναι πιθανό ότι καμία απάντηση δεν θα ήταν η σωστή δεδομένης της συγκυρίας, η επιλογή των λέξεών της δεν ήταν σωστή.

Βήμα 5: Η διαμάχη για τη δουλεία

Ο μυστικός γάμος της Lively με τον Ryan Reynolds το 2012 πραγματοποιήθηκε σε ένα εντυπωσιακό κτήμα στη Νότια Καρολίνα, μια τελετή στην οποία συμμετείχαν μόλις 35 καλεσμένοι. Ενώ η Lively φόρεσε ένα πανέμορφο φόρεμα Marchesa και ο Reynolds ένα κομψό κοστούμι Burberry, η τοποθεσία προκάλεσε διαμάχη.

Ο γάμος πραγματοποιήθηκε στο Boone Hall Plantation, μία από τις παλαιότερες εν λειτουργία φυτείες στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η φυτεία Boone Hall Plantation εμφανίζεται στη γνωστή ταινία του 2004, «The Notebook», ενώ σήμερα στον χώρο υπάρχουν ακόμη διατηρημένες καμπίνες σκλάβων με ιστορικές πληροφορίες. Χρόνια αργότερα, ο Reynolds εξέφρασε δημόσια τη λύπη του για την επιλογή του χώρου, δηλώνοντας: «Αυτό που είδαμε τότε ήταν ένας χώρος γάμου στο Pinterest. Αυτό που είδαμε μετά ήταν ένας τόπος χτισμένος πάνω σε μια τραγωδία».

