Η Gigi Hadid αγαπάει την αδερφή της, Bella, και τώρα που έγινε 28 ετών ήθελε να της κάνει μια μικρή έκπληξη. Έτσι, το διάσημο μοντέλο δημοσίευσε στο Instagram φωτογραφίες από τις τελευταίες κοινές τους περιπέτειες.

Η πρώτη εικόνα έδειχνε τη Bella να κάνει στον Μίκυ Μάους μια μεγάλη αγκαλιά, συνοδεύοντάς το με ένα γλυκό μήνυμα που περιέγραφε το κορίτσι του εξώφυλλου της Vogue ως «την πιο γλυκιά αδελφή και θεία στον κόσμο».«Σου εύχομαι μια χρονιά γεμάτη χαρά και περιπέτεια», συνέχισε η Gigi. «Σ' αγαπώ!».

Τον Μάιο, όταν εμφανίστηκε στο «The Drew Barrymore Show», η Bella μίλησε για τη σχέση με την αδερφή της. «Είναι αναπόφευκτο να τσακώνεσαι, αλλά είναι πάντα σημαντικό να ξέρεις ότι αυτό δεν θα κρατήσει για πολύ», είπε.

Και συνέχισε: «Είμαστε οι καλύτερες φίλες και κάνουμε τα ‘’συνηθισμένα’’ πράγματα που κάνουν όλα τα αδέρφια, όπως το να κλέβουμε τα ρούχα η μία της άλλης, να τσακωνόμαστε τι μουσική θα ακούσουμε…». Μάλιστα, η ίδια εξήγησε ότι μεγαλώνοντας είχαν πολύ διαφορετικά γούστα στη μουσική. «Εκείνη ήταν ‘’Swiftie’’, εγώ λάτρευα τον Lil Wayne. Ωστόσο, στην πορεία έγινα κι εγώ ‘’Swiftie’’», ανέφερε χαμογελώντας η Bella Hadid.



Πηγή: skai.gr

