Η Helena Christensen μας έδειξε την καλλίγραμμη σιλουέτα της, καθώς η ίδια έκανε μια γρήγορη βουτιά σε μια παγωμένη λίμνη. Το 55χρονο μοντέλο από τη Δανία «ανέβασε» στο Instagram ένα βίντεο και μας… πάγωσε.

Στο βίντεο, η σταρ πήρε βαθιές ανάσες και στη συνέχεια βούτηξε στα παγωμένα νερά της λίμνης υπό το άγρυπνο βλέμμα του τετράποδου φίλου της. «Θα πάρω ό,τι κι αυτή», έγραψε στην ανάρτησή της.

Το διάσημο μοντέλο μοιράζεται συχνά με τους θαυμαστές της στιγμές από τη ζωή της, σε μία προσπάθεια να κρατήσει επαφή μαζί τους.

Πηγή: skai.gr

