Ατρόμητη η Helena Christensen: Το 55χρονο μοντέλο βούτηξε σε παγωμένη λίμνη (video-φωτό)

Το διάσημο μοντέλο μοιράζεται συχνά με τους θαυμαστές της στιγμές από τη ζωή της

Helena Christensen

Η Helena Christensen μας έδειξε την καλλίγραμμη σιλουέτα της, καθώς η ίδια έκανε μια γρήγορη βουτιά σε μια παγωμένη λίμνη. Το 55χρονο μοντέλο από τη Δανία «ανέβασε» στο Instagram ένα βίντεο και μας… πάγωσε. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Helena (@helenachristensen)

Στο βίντεο, η σταρ πήρε βαθιές ανάσες και στη συνέχεια βούτηξε στα παγωμένα νερά της λίμνης υπό το άγρυπνο βλέμμα του τετράποδου φίλου της. «Θα πάρω ό,τι κι αυτή», έγραψε στην ανάρτησή της. 

Helena Christensen

Το διάσημο μοντέλο μοιράζεται συχνά με τους θαυμαστές της στιγμές από τη ζωή της, σε μία προσπάθεια να κρατήσει επαφή μαζί τους.

Helena Christensen

Helena Christensen

