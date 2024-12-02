Η Kim Kardashian δέχθηκε πυρά από τους θαυμαστές της ότι αντιγράφει τη σύζυγο του Kanye West, Bianca Censori, στην τελευταία αποκαλυπτική της φωτογράφιση.

Η 44χρονη τηλεπερσόνα επιδείκνυε το πλούσιο ντεκολτέ της, ενώ φορούσε ένα λιτό λευκό crop top και ασορτί στρινγκ, καθώς πόζαρε στο δάσος τη νύχτα, σε εικόνες που δημοσίευσε η ίδια στο Instagram.

Πολλοί θαυμαστές ανέφεραν ότι η Kim Kardashian, η οποία στο παρελθόν είχε «κρίσεις πανικού» και έψαχνε να βρει την ταυτότητά της στη μόδα μετά το διαζύγιό της από τον West, φαίνεται ότι δεν έχει ξεπεράσει την επιρροή του πρώην συζύγου της.

«Η Bianca έχει πολλαπλασιαστεί», έγραψε ένας χρήστης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ ένας άλλος συμπλήρωσε ειρωνικά: «Kimca Censori». Άλλοι τη συνέκριναν με τη ράπερ Doja Cat, γράφοντας: «Τώρα νομίζει ότι είναι η Doja Cat».

Πηγή: skai.gr

