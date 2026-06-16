Ο δημοκρατικός κυβερνήτης της Καλιφόρνιας, ο Γκάβιν Νιούσομ, ο οποίος θεωρείται από πολλούς πως θα διεκδικήσει την προεδρία το 2028, κατηγόρησε χθες Δευτέρα τον ρεπουμπλικάνο πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) πως βρίσκεται πίσω από έρευνες ποινικής φύσης που έχουν στο στόχαστρο τον ίδιο και τη σύζυγό του.

«Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν μου επιτίθεται εξαιτίας ενοχλητικών τιτιβισμάτων (σ.σ.: αναρτήσεων στο πρώην Twitter, νυν X). Μου επιτίθεται επειδή σκέφτομαι να θέσω υποψηφιότητα για να εκλεγώ πρόεδρος», ανέφερε ο κ. Νιούσομ σε βίντεο που δημοσιοποίησε. Αναφέρθηκε σε αιτήματα ομοσπονδιακών πρακτόρων σε «φίλους της οικογένειας και πρώην υπαλλήλους» να τους δώσουν έγγραφα.

«Δεν έχουν βρει κανένα έγκλημα, απλά προσπαθούν να βρουν», εκτίμησε. Ο λόγος είναι πως «μισεί το ότι τον εκθέτω μόνιμα. Είναι απλά ο πιο διεφθαρμένος πρόεδρος στην αμερικανική ιστορία». Είπε ακόμη πως αποκαλύπτει «τα ψέματα και τις απάτες» του κ. Τραμπ, δηλώνοντας «υπερήφανος» διότι είναι πλέον στον κατάλογο των «στόχων» του προέδρου, που αντιμετωπίζουν έρευνες της δικαιοσύνης.

Στον κατάλογο αυτόν, θύμισε ο κυβερνήτης Νιούσομ, συμπεριλαμβάνονται ο πρώην διευθυντής της ομοσπονδιακής αστυνομίας (FBI) Τζέιμς Κόμι, ο πρώην πρόεδρος της κεντρικής τράπεζας (Fed) Τζερόμ Πάουελ, η πρώην γενική εισαγγελέας της πολιτείας της Νέας Υόρκης Λετίσια Τζέιμς και άλλοι.

Οι διώξεις σε βάρος των τριών προσωπικοτήτων εντέλει ακυρώθηκαν -- όμως ο πρώην επικεφαλής του FBI Κόμι είδε να του ασκείται νέα τον Απρίλιο, αυτή τη φορά διότι φέρεται να απείλησε «τη ζωή και τη σωματική ακεραιότητα» του ρεπουμπλικάνου προέδρου, αναρτώντας στο Instagram φωτογραφία με μήνυμα γραμμένο με κοχύλια σε παραλία, προτού το αποσύρει, τον Μάιο του 2025.

Κατά πηγές ενήμερες σχετικά με την υπόθεση Νιούσομ, που επικαλέστηκαν αμερικανικά ΜΜΕ, η έρευνα επικεντρώνεται συγκεκριμένα στη σύζυγο του κυβερνήτη της Καλιφόρνιας, την Τζένιφερ Σίμπελ Νιούσομ, ηθοποιό και παραγωγό ντοκιμαντέρ, που διευθύνει επίσης μη κυβερνητική οργάνωση, ονόματι The Representation Project, η οποία παράγει κυρίως υλικό για την καταπολέμηση του σεξισμού.

Η έρευνα αφορά πιθανές φορολογικές απάτες, σύμφωνα με ρεπορτάζ του CNN και των Los Angeles Times.

Ο πρόεδρος Τραμπ μπορεί να τον παρενοχλεί όσο θέλει, να διατάξει να διενεργηθεί έρευνα σε βάρος του κι ό,τι άλλο μπορεί, είπε ο κυβερνήτης Νιούσομ -- προτού προσθέσει: «άσε τη γυναίκα μου και την οικογένειά μου έξω από την προσωπική σου βεντέτα».

Πηγή: skai.gr

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