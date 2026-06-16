Παρά τις αλλεπάλληλες προσπάθειες εξυγίανσης και τις ενέσεις χρηματοδότησης που ξεπέρασαν τα 353 εκατ. ευρώ για την καθολική υπηρεσία, τα ΕΛΤΑ εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα βιωσιμότητας.

Σύμφωνα με την Καθημερινή, από το 2016 έως σήμερα υλοποιήθηκαν πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου με κόστος άνω των 112 εκατ. ευρώ, αναδιαρθρώσεις δικτύου, κλείσιμο καταστημάτων και απορρόφηση της ΕΛΤΑ Courier, χωρίς όμως να επιτευχθεί ουσιαστική ανάκαμψη.

Η συρρίκνωση της επιστολικής αλληλογραφίας, η καθυστέρηση στον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό, οι συχνές αλλαγές διοικήσεων και οι επιχειρξσιακές δυσλειτουργίες συνέχισαν να επιβαρύνουν τον οργανισμό. Ενδεικτικό της κατάστασης ήταν η έκκληση σε εργαζομένους να εργαστούν εθελοντικά ως διανομείς για την αποσυμφόρηση παραδόσεων.

Δέκα χρόνια μετά, το ερώτημα παραμένει αν τα ΕΛΤΑ μπορούν να είναι βιώσιμα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.