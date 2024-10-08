Η Halle Berry «κάρφωσε» τον πρώην σύζυγό της, Eric Benet, ότι ήταν εθισμένος στο σεξ. Αν και η 58χρονη ηθοποιός δεν κατονόμασε συγκεκριμένα τον 57χρονο μουσικό, είχε αποκαλύψει το 2002 ότι ο Benet πήγε σε κέντρο αποτοξίνωσης για να αντιμετωπίσει τον εθισμό του στο σεξ.

Στο podcast «Armchair Expert», η ηθοποιός έκανε διάφορες «πικάντικες» αποκαλύψεις… «Είχα έναν σύζυγο που έλεγε ότι ήταν εθισμένος στο σεξ, αλλά τελικά έχω αμφιβολίες γι’ αυτό», ανέφερε η ίδια.

Η σέξι Catwoman μίλησε, επίσης, για τις φήμες περί καυτής ερωτικής σκηνής μεταξύ αυτής και του συμπρωταγωνιστή της στο« Monster's Ball», Billy Bob Thornton. Η ηθοποιός παντρεύτηκε τον Benet το 2001, μετά από δύο χρόνια σχέσης, αλλά χώρισαν το 2003 και το διαζύγιό τους οριστικοποιήθηκε το 2005. Ο πρώτος γάμος της Berry ήταν με τον David Justice από το 1993 έως το 1997. Ο τρίτος της γάμος ήταν με τον Olivier Martinez και διήρκεσε από το 2013 έως το 2016.

Εκείνη την εποχή, υπήρχαν πολλές εικασίες ότι ο Benet είχε απατήσει τη Berry περισσότερες από μία φορές λόγω του σεξουαλικού εθισμού του.

Μετά τον χωρισμό τους, ο ίδιος αρνήθηκε ότι είναι εθισμένος στο σεξ σε συνέντευξή του στο ABC News. «Δεν είμαι εθισμένος στο σεξ. Είμαι ένα άτομο που μέσα από μια σειρά συναισθηματικών γεγονότων, προβλημάτων, προκλήσεων, έκανε μερικά ανόητα και οδυνηρά λάθη», είπε με νόημα.

Η Berry συνέχισε να βγαίνει με το μοντέλο Gabriel Aubry από το 2005 έως το 2010, με τον οποίο έχει μια κόρη, τη Nahla, που σήμερα είναι 16 ετών. Τέσσερα χρόνια μετά τον χωρισμό τους, το Ανώτατο Δικαστήριο του Λος Άντζελες αποφάσισε ότι η Berry πρέπει να πληρώνει στον Aubry 16.000 δολάρια τον μήνα ως διατροφή για το παιδί.

H Halle Berry με τον Eric Benet

Στη συνέχεια η ηθοποιός συνδέθηκε ρομαντικά με τον Γάλλο ηθοποιό Olivier Martinez και τον παντρεύτηκε τον Ιούλιο του 2013. Την ίδια χρονιά, η Berry καλωσόρισε μαζί του τον γιο της Maceo, που σήμερα είναι 10 ετών. Τρία χρόνια αργότερα, το ζευγάρι χώρισε και οριστικοποίησε το διαζύγιό του το 2016.



Πηγή: skai.gr

