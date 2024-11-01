Λογαριασμός
Halloween: Η διαζευγμένη Emily Ratajkowski ντύθηκε… χωρισμένη Jennifer Lopez – Εξαιρετική επιλογή (φωτό)

«Να ονειρευόμαστε χωρίς όρια», έγραψε η Ratajkowski σε ανάρτησή της στο Instagram

Emily Ratajkowski

Η Emily Ratajkowski γιόρτασε φέτος το Halloween τιμώντας το εμβληματικό look της Jennifer Lopez. Η καλλιτέχνιδα είχε εμφανιστεί με το συγκεκριμένο φόρεμα στο κόκκινο χαλί των Grammy του 2000.

Emily Ratajkowski

Το 33χρονο μοντέλο φόρεσε κάτι που θύμιζε το φόρεμα Versace της Lopez, η οποία τότε είχε σχέση με τον Sean «Diddy» Combs. «Να ονειρευόμαστε χωρίς όρια», έγραψε η Ratajkowski σε ανάρτησή της στο Instagram, δημοσιεύοντας αρκετές φωτογραφίες.

Emily Ratajkowski

Η Emily Ratajkowski, που εκτός από μοντέλο δηλώνει ότι είναι και συγγραφέας, επέλεξε το συγκεκριμένο φόρεμα όχι για τη σεμνότητά του. Δεν έχει τέτοια ζητήματα, άλλωστε, η ίδια. 

Emily Ratajkowski

Emily Ratajkowski

«Το φόρεμα ήταν αρκετά προκλητικό για να προκαλέσει το ενδιαφέρον του κόσμου. Όσον αφορά στην καριέρα μου, αυτό το φόρεμα σηματοδότησε πραγματικά μια στιγμή», είχε δηλώσει η Τζένιφερ Λόπεζ για την εμφάνισή της στο κόκκινο χαλί. Από την πλευρά της, η Emily αρκέστηκε να πει: «Κυριολεκτικά έγινε χαμός με αυτό το φόρεμα όταν το φόρεσε η Λόπεζ, οπότε είναι κάπως ωραίο να είσαι μέρος αυτής της ιστορίας».

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Emily Ratajkowski (@emrata)

