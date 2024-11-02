Ο Τομ Χανκς λέει ότι η ηλικία των 35 ετών είναι η πιο δύσκολη. Ο πρωταγωνιστής της εμβληματικής ταινίας «Forrest Gump», ο οποίος υποδύεται τον εαυτό του σε διαφορετικές ηλικίες στην τελευταία του ταινία «Here», μίλησε με ειλικρίνεια στο «Entertainment Tonight» για το πώς ένιωθε σε αυτή την ηλικία.

Κατά την προώθηση της επερχόμενης ταινίας του είπε: «Κοιτάξτε, είμαι 68 ετών, αλλά στα 35 πέρασα δύσκολα. Αυτή είναι η περίοδος όπου ο μεταβολισμός σου σταματά, τα κόκαλά σου αρχίζουν να σε πονούν, στέκεσαι διαφορετικά. Νομίζω ότι είμαι σε καλύτερη φόρμα τώρα», παραδέχτηκε ο διάσημος ηθοποιός.

Και ο ηθοποιός συνέχισε: «Τα παιδιά μου μεγάλωσαν, γυμνάζομαι αξιοπρεπώς και μπορώ να τρώω σωστά. Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό όταν είσαι 35 ετών. Η ζωή είναι ένα τέτοιο βάρος!».

Στην ταινία «Here», η οποία βγήκε στους κινηματογράφους την 1η Νοεμβρίου, πρωταγωνιστούν, επίσης, οι Robin Wright, Kelly Reilly, Leslie Zemeckis, Paul Bettany και Ophelia Lovibond.

Tom Hanks says he's in better shape now at 68 years old, than when he was at 35! pic.twitter.com/MidsWYP1EK — Entertainment Tonight (@etnow) October 29, 2024

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Τομ Χανκς είναι παντρεμένος με τη Rita Wilson. Η Μαργαρίτα -όπως είναι το πραγματικό της όνομα- μπορεί να γεννήθηκε στο Λος Άντζελες, αλλά οι ρίζες της είναι ελληνικές. Ο πατέρας της, Χαλίλοβ Ιμπραίμοβ, γεννήθηκε στην Ξάνθη, στα Πομακοχώρια, και μετακόμισε στις ΗΠΑ, όπου και πήρε την απόφαση να αλλάξει το όνομα του σε Άλαν Ουίλσον.

Με τον σύζυγο της, Τομ Χανκς, γνωρίστηκαν στα γυρίσματα του «Bosom Buddies» το 1981, αλλά ζευγάρι έγιναν το 1985 όταν ξανασυναντήθηκαν για μία ακόμη ταινία, το «Volunteers». Τον Απρίλιο του 1988 παντρεύτηκαν και απέκτησαν 2 γιους. Κάθε καλοκαίρι το ζευγάρι επισκέπτεται την Ελλάδα. Μάλιστα, οι δυο τους έχουν αγοράσει ένα υπέροχο εξοχικό σπίτι στην Αντίπαρο, στο οποίο φιλοξενούν συχνά διάσημους φίλους του, ενώ δεν χάνουν την ευκαιρία να επισκέπτονται και άλλα νησιά του Αιγαίου.

