Η Heidi Klum είναι μια ευτυχισμένη κυρία. Σε συνέντευξή της στην εφημερίδα «The Times», το 51χρονο μοντέλο αποκάλυψε ότι είναι πολύ ικανοποιημένη από τον 35χρονο σύζυγό της, Tom Kaulitz. Η Klum, η οποία είναι παντρεμένη με τον Γερμανό κιθαρίστα και τραγουδοποιό από το 2019, έδωσε μια αφοπλιστική απάντηση για το πώς διατηρείται σε φόρμα.

«Το ‘’Sport en chambre’’ είναι η αγαπημένη μου άσκηση-ακούγεται καλύτερα στα γαλλικά», είπε η ίδια. Σε απλά ελληνικά, το διάσημο μοντέλο μας είπε ότι κάνει καλό σεξ με τον σύζυγό της.

«Έχω έναν νεότερο σύζυγο. Τρέχω, επίσης, πολύ, έχοντας τέσσερα παιδιά. Δεν έχω βοηθό, οπότε δεν έχω ανθρώπους να πακετάρουν για μένα ή να μεταφέρουν τα πράγματά μου, τα κάνω όλα μόνη μου. Τρώω σωστά, δεν γυμνάζομαι ποτέ πάρα πολύ. Οι άνθρωποι μπορεί να πιέζουν πολύ τον εαυτό τους. Εγώ ακούω το σώμα μου».

Όταν ρωτήθηκε για το αν το σεξ με τον Kaulitz είναι καλό, η Klum απάντησε: «Πολύ καλό. Ο σύζυγός μου είναι το ταίρι μου».

Όσον αφορά στις επιλογές της στα ρούχα, η ίδια σημείωσε: «Μου αρέσει όταν οι σχεδιαστές με μεταμορφώνουν», πριν αποκαλύψει τι θα ήθελε να φοράει τακτικά ο σύζυγός της. «Δεν μου αρέσει να είμαι βαρετή ή ασφαλής, αλλιώς θα μπορούσα να είμαι στο σπίτι με τα παιδιά μου. Ο σύζυγός μου θα με λάτρευε να φοράω ροζ μίνι φούστες όλη την ώρα. Μπορεί να φορέσει τα πάντα. Τον αγαπώ με κοστούμι ή σκισμένο τζιν, αλλά το καλύτερο από όλα: να μην φοράει τίποτα».

Πηγή: skai.gr

