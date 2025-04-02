Σε μια βαθιά εξομολόγηση προχώρησε ο Γρηγόρης Αρναούτουγλου, στη συνέντευξη που παραχώρησε στη διαδικτυακή εκπομπή «Λόγος Ύπαρξης» του Θοδωρή Αθερίδη.

Ο παρουσιαστής που σπανίως δίνει συνεντεύξεις, αυτή τη φορά επέλεξε να αποκαλύψει τη σχέση που έχει με την πίστη, τον Θεό και τη θρησκεία.

«Τα έχω αφιερώσει όλα στον Θεό. Μου λένε, είσαι πολύ καλός και πως τα κατάφερες και τους λέω όχι εγώ, ο θεός και με κοιτάζουν παράξενα. Δίνω μάχη με τον εαυτό μου να μην πω πόσο καλό».

Ο Αρναούτουγλου είπε ακόμα ότι στο παρελθόν υπήρξε θρησκόληπτος.

«Κάποτε πέρασα τη φάση της θρησκοληψίας και ήμουν πολύ δυστυχισμένος με αποτέλεσμα να κάθομαι και να μαλώνω πολλές φορές και κατάλαβα πόσο ανόητος ήμουν, δεν μπαίνω στη διαδικασία αυτή.

Νιώθω ότι όταν είναι η ώρα να αντιμετωπίσεις τον Θεό, τότε θα έρθει στιγμή να τον αντιμετωπίσεις γιατί το θέλει και ο ίδιος. Σταμάτησα να ασχολούμαι με το τι πιστεύει ο καθένας. Σέβομαι το αν είναι άθεος ή το τι πιστεύει»

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.