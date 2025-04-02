Ποια είναι η διαφορά τρίχορδου και τετράχορδου μπουζουκιού; Ο Μανώλης Καραντίνης, ο πιο αναγνωρίσιμος δεξιοτέχνης του μπουζουκιού με μεγάλη διαδρομή στο λαϊκό τραγούδι, είναι ο πλέον κατάλληλος να απαντήσει.

Καλεσμένος, στην ΕΡΤ εξήγησε τη διαφορά του τρίχορδου και τετράχορδου μπουζουκιού και πώς προέκυψε το τελευταίο.

Όπως διηγήθηκε ο ίδιος όλα ξεκίνησαν όταν ο αείμνηστος Μανώλης Χιώτης, σκέφτηκε κάποια στιγμή να προσθέσει μια ακόμη χορδή στο λαϊκό όργανο.

Κάπως έτσι «γεννήθηκε» το τετράχορδο το οποίος σύμφωνα με τον κ. Καραντίνη είναι πιο πλούσιο στα ακόρντα, στις συγχορδίες.

Η διαφορά του με το τρίχορδο είναι ότι ο ήχος του είναι πιο πλούσιος αν και τα δύο έχουν καλή μελωδία.

Το πρώτο τραγούδι που ηχογράφησε ο Μανώλης Χιώτης με τετράχορδο μπουζούκι ήταν το «Σκότωσέ με» το οποίο μεταξύ άλλων έχει ερμηνεύσει ο Νότης Μαρούδας.

Πηγή: skai.gr

