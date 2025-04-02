Επόμενη στάση του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα», της Ευλαμπίας Ρέβη και του Γιώργου Κουρδή είναι η Κατερίνη.

Σήμερα, Τετάρτη 2 Απριλίου στις 14.45, γνωρίζουμε την πρωτεύουσα του νομού Πιερίας, απολαμβάνουμε τις ομορφιές της περιοχής και ταυτόχρονα αναδεικνύουμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι.

Δείτε το trailer:

Από την πρωτεύουσα της Πιερίας και την Παραλία μέχρι το Κάστρο Πλαταμώνα, δεν είναι μακρύς ο δρόμος αλλά είναι όμορφος. Γνωρίζουμε την Κατερίνη αλλά και έναν τόπο ιδιαίτερου κάλλους όπου φωλιάζουν φλαμίνγκο, τις Αλυκές Κίτρους. Εκεί ένας καλλιτέχνης ήχου με ειδίκευση στην ακουστική οικολογία, μας φέρνει σε επαφή με τη φύση μέσα από τους ήχους της.

Οι ψηλές θερμοκρασίες στη θάλασσα προκάλεσαν μεγάλη ζημιά στις μυδοκαλλιέργειες της Πιερίας. Οι καλλιεργητές στον Μακρύγιαλο έρχονται αντιμέτωποι με τεράστια μείωση της παραγωγής για τη φετινή χρονιά. Βρεθήκαμε στο σημείο και μιλήσαμε για το πρόβλημα.

«Τι νόημα έχει να κάνεις υπεραποστάσεις αν δεν μπορείς να βοηθήσεις έναν άνθρωπο να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα;». Με αυτά τα λόγια μάς οδηγεί στο φαράγγι του Ενιπέα, ο αθλητής Μάριος Γιαννάκου, που πριν από μερικά χρόνια ανέβηκε στον Μύτικα έχοντας στους ώμους του μια νέα γυναίκα με παραπληγία.

Κάνουμε canyoning στον Ορλιά – κατεβαίνουμε το ρέμα στις παρυφές του Ολύμπου μέσα σε ένα παραδεισένιο σκηνικό και στη σκιά του ιερού βουνού γνωρίζουμε το Δίον, μια από τις σημαντικότερες πόλεις της Μακεδονίας στην αρχαιότητα.

Στην Πιερία βρήκαμε μια παρέα νέων ανθρώπων που αγαπά τη μοτοσικλέτα και την τιμά ταξιδεύοντας παντού. Οι αναβάτες της συχνά συνδυάζουν τα ταξίδια τους με δράσεις για τον άνθρωπο.

