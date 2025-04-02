Σοφία Μουτίδου: Ξαναχάνω τα κιλά που πήρα - Τώρα, ναι, το κάνω για την υγεία μου

Σε διατροφή βρίσκεται και πάλι η Σοφία Μουτίδου και αυτό γιατί πέρασε μια περιπέτεια με ταχυκαρδίες έχοντας ξαναπάρει κάποια από τα κιλά που έχασε και ακούγοντας τη συμβουλή των γιατρών που της είπαν ότι η κατάσταση επιβαρύνεται από τα επιπλέον κιλά. Και όπως είπε η ίδια στο βίντεο που ανέβηκε στο κανάλι της στο YouΤube φοβήθηκε και ξαναμπήκε άμεσα σε πρόγραμμα διατροφής.

«Να πούμε κατ’ αρχάς ότι ξαναπήρα τα κιλά, γιατί βυθίστηκα και ξαναμπήκα σε αυτόν τον κύκλο, που όσοι έχετε το πρόβλημα θα το ξέρετε. Το ένα φέρνει το άλλο, η μία μέρα αναβάλλει την άλλη, η μία στιγμή απόλαυσης υποδέχεται την άλλη και η μία στιγμή μικροκαταστροφής υποδέχεται μια πολύ μεγαλύτερη.

Έφτασα στο σημείο, από ένα γαϊτανάκι που ξεκίνησε από την Ελβετία τρώγοντας λίγες σοκολάτες περισσότερες, ήταν το πρώτο ταξίδι που χάλασα τη διατροφή, και αφού επέστρεψα έκανα δύο μέρες ξανά, τρώγοντας πολύ σύντομα ξανά και ξανά. Πήρα δυναμικά έξι από τα 13 κιλά που είχα χάσει». είπε αρχικά η Σοφία Μουτίδου και συνέχισε:

«Φοβήθηκα, έκανα και αυτές τις ταχυκαρδίες που έβγαλα το holder αλλά δεν έχω αποτελέσματα ακόμα. Φοβήθηκα, μου είπαν εκεί για κιλά και πόσο επιδεινώνουν την κατάσταση και τις καρδιάς και της αναπνοής και ενδεχόμενων απνοιών που μπορεί να κάνω, δεν κάνω, αλλά θα τις ξαναμετρήσω.

Με ξαναέβαλαν σε μια διαδικασία να έρθω αντιμέτωπη πάλι με την ίδια εξάρτηση. Για το κάθε άτομο που έχει θέμα με την τροφοεξάρτηση, καταρχάς προτείνω και προσκαλώ να δει ο καθένας από εσάς το πρόβλημα όπως είναι, όπως υπάρχει, με καμία αμφισβήτηση, εκεί που είναι, ολόκληρο.

Τώρα, ναι, το κάνω για την υγεία μου. Θέλω πολύ να είμαι ωραία αλλά όπου και να το πιάσεις, αναπνοές, καρδιές, στομάχια, σπλήνες, πιέσεις, όλα έχουν να κάνουν με τη διατροφή. Όποιος πει το αντίθετο είναι ψεύτης. Εννοείται δεν θέλουμε κανένα bullying και κανένα δάκτυλοδείξιμο, επειδή έχουμε κιλά. Από εκεί και πέρα το πρόβλημά μας το έχουμε, τα κιλά δεν μας κάνουν καλό».

