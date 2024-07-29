Η Gisele Bündchen είναι η «βασίλισσα του μπικίνι» και στην ηλικία των 44 ετών συνεχίζει να εντυπωσιάζει τους θαυμαστές της -και όχι μόνο- με την υπέροχη σιλουέτα της.

Η ίδια βρίσκεται για διακοπές στη γενέτειρά της, τη Βραζιλία, και δημοσιεύει συνεχώς φωτογραφίες στον προσωπικό λογαριασμό στο Instagram. Πιο συγκεκριμένα, το διάσημο μοντέλο «ανέβασε» φωτογραφίες και βίντεο από τις λιμνοθάλασσες στο Εθνικό Πάρκο Lençóis Maranhenses. Πρόκειται για ένα ονειρικό τοπίο. Είναι από εκείνες τις εικόνες που µένουν χαραγµένες στη µνήµη, ακόµα κι αν τις έχουµε δει απλώς µέσα από βίντεο ή φωτογραφίες…

Η 44χρονη Ζιζέλ -που έχει 35 εκατ. followers στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης- έγραψε στην ανάρτησή της: «Πάντα ονειρευόμουν να επισκεφθώ το Lençóis Maranhenses. Η Βραζιλία είναι τόσο όμορφη!».

Λίγες ημέρες πριν έγινε γνωστό ότι ο πρώην σύζυγός της, Tom Brady, βγαίνει με το μοντέλο του «Sports Illustrated», Brooks Nadir, μετά το διαζύγιό τους.

Η Bündchen είναι σε σχέση με τον εκπαιδευτή ζίου-ζίτσου, Joaquim Valente, από τον Ιούνιο του 2023. Το ζευγάρι, που ήταν φίλοι για χρόνια, πριν τα πράγματα γίνουν ρομαντικά μεταξύ τους, έχει επιλέξει να κρατήσει τη σχέση του μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

