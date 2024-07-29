Η Lady Gaga αρραβωνιάστηκε. Η 38χρονη τραγουδίστρια και ο επί χρόνια φίλος της, επιχειρηματίας στον τομέα της τεχνολογίας, Michael Polansky, πρόκειται να παντρευτούν, όπως αποκάλυψε η ίδια στον Γάλλο πρωθυπουργό, Γκαμπριέλ Ατάλ, στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024 στο Παρίσι.

Σε ένα βίντεο στο TikTok που δημοσίευσε ο Ατάλ, η καλλιτέχνιδα ακούγεται να συστήνει τον Polansky ως «αρραβωνιαστικό της». Η Gaga και ο Polansky συνδέθηκαν για πρώτη φορά ρομαντικά το 2020, όπως γράφει το «People», όταν φωτογραφήθηκαν να φιλιούνται σε ένα πάρτι την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, στο Λας Βέγκας. Λίγες εβδομάδες αργότερα, δημοσιοποίησαν τη σχέση τους κατά τη διάρκεια ενός γεμάτου στο Μαϊάμι, για το Super Bowl, το 2020.

@gabriel_attal Thank you Lady Gaga for your stunning performance at the opening ceremony. It was breathtaking. 🤩🫶 ♬ son original - Gabriel Attal

Τότε, η Lady Gaga δημοσίευσε στο Instagram μια φωτογραφία του ζευγαριού αγκαλιά σε ένα γιοτ, γράφοντας: «Περάσαμε τόσο καλά στο Μαϊάμι». Τον Ιανουάριο του 2021, όταν η Lady Gaga προσκλήθηκε να εμφανιστεί στην ορκωμοσία του Τζο Μπάιντεν στην Ουάσινγκτον, ο Polansky ήταν στο πλευρό της.

Η καλλιτέχνιδα ήταν στο παρελθόν αρραβωνιασμένη με τον Christian Carino. Χώρισαν στις αρχές του 2019 μετά από δύο χρόνια σχέσης. Τον Φεβρουάριο του 2015 αρραβωνιάστηκε τον πρωταγωνιστή του «Friday Night Lights», Taylor Kinney, αλλά το ζευγάρι χώρισε έναν χρόνο μετά.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.